В двух областях ввели ограничения на потребление электроэнергии

В двух регионах Украины ввели ограничения на потребление электроэнергии. Речь идет об Одесской и Полтавской областях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго и "Полтаваоблэнерго".

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Где ввели ограничения на потребление света

Известно, что в Одесской области ввели ограничения на потребление электроэнергии.

Как сообщили в "Укрэнерго", из-за последствий предыдущих дроновых атак на энергообъекты в Одесской области оператор системы распределения (облэнерго) вынужденно применяет сетевые ограничения, что приводит к обесточиванию части потребителей – как промышленных, так и бытовых.

Указывается, что ремонтные работы в регионе продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное российскими оккупантами оборудование.

В "Полтаваоблэнерго" сообщили, что 25 февраля в Полтавской области применили график ограничения мощности (ГОП) в полном объеме – 5 очередей. Он будет действовать с 05:00 до 08:00 и с 15:00 до 24:00.

Причиной введения ГОП стал дефицит мощности в энергосистеме Украины из-за повреждения критической инфраструктуры в результате российских обстрелов.