Из-за массированной атаки в Украине экстренно выключили свет

29 декабря российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине. В результате этого во многих областях исчезло электроснабжение.

В каких городах возникли проблемы со светом – читайте далее в материале 24 канала.

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90% Львова – без света

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что сейчас 90% города – без света. Власти ожидают дополнительной информации от энергетиков.

Трамваи и троллейбусы во Львове тоже не курсируют. К тому же, могут быть перебои с водоснабжением.

Переходим на работу дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры,

– отметил Садовой.

Что со светом в Кривом Роге

Александр Вилкул заявил, что есть большая возможность ракетного удара. Поэтому энергетики превентивно выключили электроэнергию. Вся критическая инфраструктура переводится на генераторы. Туда, где не хватит давления воды, уже направлены водовозы.

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В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света

Также в Днепропетровской области применяются экстренные отключения света. Они введены из-за угрозы ракетных ударов во избежание значительных повреждений на случай, если оккупантам удастся поразить объекты энергетической инфраструктуры.

Житомир остался без света

В связи с угрозой ракетных обстрелов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в Житомирской области применяются аварийные отключения энергоснабжения.

Это позволит предотвратить масштабные повреждения в случае попадания вражеских ракет.

В Киеве могут возникнуть проблемы со светом

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киеве могут быть перебои со светом. Поэтому необходимо зарядить телефоны и другие устройства. Также сделайте запас воды.

Какая ситуация с электричеством в Одесской области

ПВО в Одесской области сбила 21 ракету. К сожалению, в результате попаданий есть повреждение энергетической инфраструктуры, поэтому по области происходят экстренные отключения электроэнергии. Все службы на местах и работают.

В Черкасской области могут ввести аварийные отключения

В связи с угрозой ракетных обстрелов по Черкасской области возможны аварийные отключения электроэнергии. Энергетики держат ситуацию под контролем и принимают меры по обеспечению энергосистемы.

В Николаевской области также могут возникнуть проблемы со светом

"Николаевоблэнерго" предупреждает о возможных аварийных отключениях электроэнергии. Поэтому успейте зарядить гаджеты и повербанки.

В ДТЭК просят не "обрывать" телефонные линии

Во время экстренных отключений количество звонков в контакт-центр увеличивается в 6 – 10 раз. А если вместе с тем еще раздается воздушная тревога, и сотрудники ДТЭК идут в бомбоубежище, время ожидания на линии растет.

"Помните, что сообщить о проблеме или узнать актуальную информацию вы всегда можете с помощью удобных онлайн-каналов: электронной почты или страницы в фейсбуке. Это легко и быстро!" – отметили в ДТЭК.

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