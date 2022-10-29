Будут ли выключать свет сегодня вечером: в Укрэнерго рассказали, к чему готовиться

Специалисты продолжают ликвидировать последствия террористических российских атак по энергетическим объектам. Украинцы до сих пор должны бережно пользоваться электроэнергией, чтобы предотвратить отключение света.

В Укрэнерго отметили, что утром 29 октября не предоставляли операторам системы распределения объемов для аварийных отключений потребителей. Потому свет не выключали.

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Свет утром не выключили из-за уменьшения потребления электричества украинцами

В Укрэнерго рассказали, что не предоставляли утром объемы для аварийных отключений, ведь в этом не было необходимости.

Теплая погода и выходной день привели к тому, что утром украинцы потребили электроэнергии меньше, чем в это же время в предыдущие дни. Утренний пик потребления был на 4,6% ниже, чем накануне в пятницу, а его верхняя точка – чуть позже, что замедлило рост потребления,

– говорится в сообщении.

Все это вместе предотвратило угрозу перегрузки сетей и помогло сбалансировать энергосистему без принудительных ограничений.

В целом на выходных потребление электроэнергии снижается, так как не работают большинство офисов, а многие начинают пользоваться электрочайниками и плитами позже чем в рабочий день.

"Это реальный показатель того, как потребители сами снижают потребление электроэнергии", – отметили специалисты.

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Вечером свет могут выключать

В Укрэнерго предупредили, что впереди – вечерний пик потребления, во время которого при необходимости могут выключить свет.

Ведь вечером, возвращаясь домой, мы включаем свет и разные электроприборы, увеличивая нагрузку на сети больше, чем в утреннее время. Поэтому призываем всех сознательно снизить пользование мощными электроприборами особенно вечером с 17:00 до 23:00,

– объяснили специалисты.

Украинцев призвали:

не включать одновременно несколько мощных электроприборов,

при возможности перенести пользование стиральными машинами, бойлерами и обогревателями на ночь, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий.

"Так вы поможете энергетикам обеспечить стабильную работу энергосистемы, убережете сети от перегрузки и дадите время на работы по восстановлению поврежденной обстрелами энергетической инфраструктуры, и соответственно – уменьшить риск принудительных отключений", – говорится в сообщении.

В Укрэнерго поблагодарили всех украинцев, которые сознательно уменьшают свое энергопотребление и относятся к нему бережливо. Специалисты просят не оставлять эту полезную привычку и дальше, ведь она помогает поддерживать постоянную работу украинской энергосистемы.

В свою очередь, энергетики круглосуточно работают, чтобы восстановить надежное электропотребление во всех уголках Украины. Поскольку в отдельных регионах, где повреждения электросетей от российских обстрелов очень большие, мирные жители до сих пор не могут пользоваться электроэнергией значительную часть дня.

"Чтобы возобновить нормальную работу сетей и их энергопитание, нужен очень большой объем ремонтных работ, которые продолжаются сегодня 24/7. Поэтому во второй половине дня мы ожидаем ограничений потребителей в отдельных местах", – добавили в Укрэнерго.

В то же время, уже завершается работа над упорядочением графиков отключений потребителей, которые придется применять в дальнейшем. Уже в ближайшее время появится информация, какими они будут, чтобы быть более равномерными и понятными для украинцев.



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