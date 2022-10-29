В Укренерго зазначили, що вранці 29 жовтня не надавали операторам систем розподілу обсягів для аварійних відключень споживачів. Тому світло не вимикали.

До теми Відключення світла в Україні: графіки та перелік міст

Світло зранку не вимкнули через зменшення споживання електрики українцями

В Укренерго розповіли, що не надавали вранці обсягів для аварійних відключень, адже в цьому не було необхідності.

Тепла погода та вихідний день сприяли тому, що зранку українці спожили електроенергії менше, ніж в цей самий час у попередні дні. Ранковий пік споживання був на 4,6% нижче, ніж напередодні в п'ятницю, а його верхня точка – трохи пізніше, що уповільнило зріст споживання,

– мовиться у повідомленні.

Усе це разом запобігло загрозі перевантаження мереж і допомогло збалансувати енергосистему без примусових обмежень.

Загалом на вихідних споживання електроенергії знижується, позаяк не працюють більшість офісів, а багато людей починають користуватися електрочайниками та плитами пізніше ніж в робочий день.

"Це реальний показник того, як споживачі самі знижують споживання електроенергії", – зауважили фахівці.

Актуально Щоб горіли якнайдовше: які свічки варто використовувати, коли немає світла

Ввечері світло можуть вимикати

В Укренерго попередили, що попереду – вечірній пік споживання, під час якого у разі необхідності можуть вимкнути світло.

Адже ввечері, повертаючись додому, ми вмикаємо світло та різні електроприлади, збільшуючи навантаження на мережі більше ніж в ранковий час. Тому закликаємо всіх свідомо зменшити користування потужними електроприладами особливо ввечері з 17:00 до 23:00,

– пояснили фахівці.

Українців закликали:

не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів,

за можливості перенести користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами на ніч, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий.

"Так ви допоможете енергетикам забезпечити стабільну роботу енергосистеми, вбережете мережі від перевантаження та дасте час на роботи по відновленню пошкодженої обстрілами енергетичної інфраструктури, і відповідно – зменшити ризик примусових відключень", – мовиться у повідомленні.

В Укренерго подякували всім українцям, які свідомо зменшують своє енергоспоживання та ставляться до нього ощадливо. Фахівці просять не полишать цю корисну звичку і надалі, адже вона допомагає підтримувати сталу роботу української енергосистеми.

Своєю чергою, енергетики цілодобово працюють, щоб відновити надійне електроспоживання в усіх куточках України. Позаяк в окремих регіонах, де пошкодження електромереж від російських обстрілів є дуже великими, мирні жителі й досі не можуть користуватися електроенергією значну частину дня.

"Щоб відновити нормальну роботу мереж і їх енергоживлення, потрібен дуже великий обсяг ремонтних робіт, які тривають сьогодні 24/7. Тому в другій половині дня ми очікуємо обмежень споживачів в окремих місцях", – додали в Укренерго.

Водночас вже завершується робота над впорядкуванням графіків відключень споживачів, які доведеться застосовувати надалі. Вже найближчим часом з'явиться інформація, якими вони будуть, щоб бути більш рівномірними та зрозумілими для українців.



Як економити електроенергію / Інфографіка 24 каналу

Варто подивитися – Зеленський прокоментував нові удари по енергетичній системі України: відео