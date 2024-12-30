Украинцы будут со светом: в некоторых областях отменили графики, но есть нюанс
В ряде областей Украины в понедельник, 30 декабря, отменили графики отключения света. Впрочем, в некоторых регионах ограничения продолжают действовать.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
К теме В январе графики отключений могут увеличиться: в каком состоянии украинская энергетика
Какова ситуация со светом 30 декабря
В Укрэнерго сообщили, что украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после 13 массированных атак россиян с начала этого года. Так, необходимость экономного потребления электроэнергии пока сохраняется.
В то же время в ряде областей графики для бытовых потребителей отменяются, а для промышленности ограничения будут действовать с 08:00 до 19:00. Вместе с тем, в Укрэнерго отметили, что в часы пикового потребления возможно применение отключений света и для бытовых потребителей.
Обратите внимание! О графиках отключения света и ситуацию с электроэнергией мы оперативно рассказываем в нашем телеграмм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнавать обо всем первыми.
Сейчас графики продолжают действовать в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях.
Так, на Кировоградской области ограничения будут действовать для:
- Очередь 1.1: 14:00 – 16:00
- Очередь 4.2: 12:00 – 14:00
- Очередь 6.2: 16:00 – 17:00
В Полтавской области будут выключать свет с 12:00 по 17:00. Одновременно будут выключать 0,5 очереди.
Графики на Полтавщине / Полтаваоблэнерго
В Днепропетровской области ограничения будут касаться:
- 2.1 под очереди – с 12:00 до 14:30:
- 4.2 подчерга – с 14:30 до 17:00.