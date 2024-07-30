Отключение света: глава "Укрэнерго" обратился к украинцам с важной просьбой

В последнее время ситуация в энергосистеме улучшилась. Отключений света стало меньше. В то же время в "Укрэнерго" призвали экономить и готовиться к осенне-зимнему периоду.

В течение 30 июля графики отключения не будут применять. Председатель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, что ослабить ограничения удалось благодаря похолоданию, а также выхода из планового ремонта дополнительных генерирующих мощностей.

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"Ко всем одна просьба"

В то же время Кудрицкий призвал украинцев экономно потреблять электроэнергию. В частности, он попросил переносить энергопотребление сейчас на дневные часы, с 11 до 15 часов.

"В это время наибольшая солнечная активность и комфортная температура для работы солнечных станций", – уточнил чиновник.

Он добавил, что гражданам стоит привыкать к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером. "Эта привычка всем нам понадобится осенью и зимой", – добавил Кудрицкий.

Ранее председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк спрогнозировал, как будут выключать свет осенью и зимой. По его словам, на сентябрь – октябрь обычно приходится период наименьшего потребления электроэнергии, поэтому отключения в этот период могут быть менее частыми, или вообще отсутствовать.

А вот зимой, вероятно, вернется июльский сценарий.