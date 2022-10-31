Из-за постоянных ракетных атак России, в Украине были вынуждены ввести отключение света. Дело в том, что объекты критической инфраструктуры понесли убытки и нуждаются в восстановлении.

В Украине отменили графики почасовых отключений света

Такие мероприятия были введены и во Львовской области. В частности, 30 октября глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в городе будут почасовые отключения. Впрочем, уже 31 октября заявил, что их отменили.

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Козицкий отметил, что, чтобы ликвидировать последствия, в отдельных регионах операторы распределительных сетей ввели локальные ограничения потребителей в пределах областей. Впрочем, во Львовской области этого не будет.

Ситуация на Львовщине: графики почасовых отключений, которые я анонсировал вчера ночью, отменили. Спасибо нашим воинам, которые удержали мирное небо над Львовщиной и защитили важные для жизни области объекты,

– заявил он.

Глава Львовской ОВА подчеркнул, что украинцы должны как можно больше помочь энергосистеме страны:

выключить все бытовые приборы, в которых нет необходимости;

наиболее энергозатратные приборы включать с 23:00 до 08:00 (электрообогреватель, бойлер, электроплита, микроволновка, стиральная машина, электрическая духовка, электрочайник, кофеварка, утюг, посудомоечная машина, кондиционер, зарядные устройства, пылесос, компьютер, телевизор);

не включать рекламные вывески и подсветки.

Козицкий добавил, что от каждого из нас зависит, сможем ли мы удержать баланс в энергосистеме и не допустить аварийных повреждений электросетей из-за перегрузки.

К почасовым отключениям вернутся после ликвидации последствий утренних обстрелов

По словам заместителя начальника Харьковской ОВА Романа Семенуха, запланированный график отключений электроэнергии пришлось отменить из-за утренних обстрелов.

Он добавил, что вскоре они проинформируют, какие графики отключения света будут действительны. Сейчас задача номер один – восстановить электроснабжение и оценить размеры повреждений, чтобы перейти к плановым отключениям.