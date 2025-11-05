Во всех регионах будут действовать вынужденные отключения: когда не будет света 6 ноября
- 6 ноября во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии с 08:00 до 22:00.
- Для промышленных потребителей введут графики ограничения мощности.
Украинцы продолжают ощущать последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. В четверг, 6 ноября, вынужденно будут применять меры по ограничению потребления.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укрэнерго". В национальной энергетической компании рассказали о времени и объеме отключений света.
Смотрите также Ограничения будут действовать для большинства областей: где будут выключать свет
Когда будут выключать свет 6 ноября?
Графики почасовых отключений будут действовать для украинцев во всех регионах. Отключения объемом от 0,5 до 2 очередей будут продолжаться с 08:00 до 22:00.
Кроме того, одновременно для промышленных потребителей введут графики ограничения мощности. Однако время и объем могут измениться.
Обратите внимание! За информацией можно следить на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Также в "Укрэнерго" призвали к экономному потреблению электроэнергии.
Какая ситуация в энергосистеме?
- В среду, 5 ноября, страна-агрессор продолжила атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, пострадали объекты в Донецкой, Сумской и Черниговской областях.
- Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам, однако степень повреждения не разглашают.
- К слову, графики почасовых отключений вводили в Украине и 5 ноября.