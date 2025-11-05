Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на "Укренерго". У національній енергетичній компанії розповіли про час та обсяг відключень світла.

Коли вимикатимуть світло 6 листопада?

Графіки погодинних відключень діятимуть для українців у всіх регіонах. Вимкнення обсягом від 0,5 до 2 черг триватимуть із 08:00 до 22:00.

Окрім того, водночас для промислових споживачів введуть графіки обмеження потужності. Однак час та обсяг можуть змінитися.

Зауважте! За інформацією можна стежити на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Також в "Укренерго" закликали до ощадливого споживання електроенергії.

Яка ситуація в енергосистемі?