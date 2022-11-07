В Киевской области и еще в 6 областях завтра планово будут отключать свет
Источник:Укрэнерго
Во вторник, 8 ноября, в Киеве и 7 областях планово будут выключать свет. Это необходимо, чтобы снизить нагрузку на сети.
В то же время украинцев, у которых будет свет, призвали экономить электроэнергию, а особенно в пиковые часы: с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Это нужно делать каждый день – пока вы экономите, энергетики работают над восстановлением энергетической инфраструктуры.
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В каких регионах не будет света
В течение суток планово будут выключать свет в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Введение графиков аварийных отключений пока не предвидится.
Ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий,
– объяснили в Укрэнерго.
Отключение света анонсировали во Львове, Запорожье и Прикарпатье.
Кроме вышеперечисленных регионов график почасовых отключений ввели на Львовщине, а также в Запорожской и Ивано-Франковской областях.
Где посмотреть графики отключения света
- График отключений электроэнергии в Киеве: ДТЭК "Киевские электросети"
- График отключений электроэнергии в Киевской области: ДТЭК "Киевские региональные электросети"
- График отключений электроэнергии в Ивано-Франковске: АО "ПРИКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Житомире: АО "ЖИТОМИРОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Запорожье: ПАО "ЗАПОРОЖЬЕОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии во Львове: ЧАО "ЛЬВОВОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Полтаве: АО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Сумах: ПАО "СУМЫОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Харькове: АО "ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Черкассах: ПАО "ЧЕРКАССЫОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Чернигове: АО "ЧЕРНИГОВОБЛЭНЕРГО"
На следующей неделе отключений света может быть меньше
В эфире единого телемарафона председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 7 ноября сообщил, что отключений электроэнергии на следующей неделе может стать меньше. Однако это при условии, что не будет новых обстрелов.
Надо потерпеть несколько дней – при условии, что не будет обстрелов – чтобы были ощутимы облегчения для потребителей, и графики отключений стали более комфортными,
– сказал Кудрицкий.
Самая сложная ситуация на северо-востоке Украины. Чтобы сбалансировать энергосистему, кроме графиков плановых почасовых отключений, там приходится применять дополнительные аварийные отключения. Дефицит в этих регионах превышает 1000 МВт.
В Киеве не исключают блэкаут
- Россия регулярно атакует критическую инфраструктуру Украины, в том числе энергообъекты. После последней массированной атаки 31 октября было выпущено 50 ракет, 44 из которых сбили силы ПВО.
- Оккупанты регулярно атакуют Киевщину. Не исключено, что в столице может произойти полное отключение электроэнергии. Так что в городе готовят план эвакуации на случай полного блэкаута.