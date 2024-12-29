В январе графики отключений могут увеличиться: в каком состоянии украинская энергетика

Россия уже нанесла 13 массированных ударов по украинской энергосистеме с начала 2024 года. Уже можно осторожно прогнозировать, будут ли отключения света в январе.

Об этом 24 Каналу рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, отметив, что энергосистема Украины находится в сложной ситуации. Понятно, что после стольких массированных ударов есть свой негативный эффект. Но энергетикам удается стабилизировать работу энергосистемы.

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Будут ли отключать свет в январе

Как отметил Омельченко, по состоянию на 29 декабря удалось уменьшить количество длительных отключений. Сегодня их практически нет, кроме прифронтовых территорий.

Несколько ранее были определенные ограничения на Днепропетровщине, на Востоке и Юге Украины. К примеру, на Харьковщине были проблемы как с электричеством, так и с теплообеспечением. Но ситуация там также постепенно улучшается.

Ситуация выравнивается. Но, к сожалению, в последней атаке были удары по объектам теплогенерации и гидрогенерации. При этом атаки пришлись на Восток и Юг, где и так есть дефицит мощности. Восстановить генерацию сложнее, чем поставить те же трансформаторы. На это нужно от полугода,

– сказал Омельченко.

Вполне вероятно, если в январе температура будет ниже, то продолжительность отключений света может возрасти. Также все зависит от того, будет ли Россия в дальнейшем бить по украинской энергетике.

Ситуация будет трудной, но не думаю, что критической. Россия не достигнет своих целей. Украинская энергетическая система сохранит свою целостность. Хотя, вероятнее всего, в январе у нас возобновятся графики отключений. И их продолжительность может быть немалой. Все будет зависеть от погодных условий и возможных новых атак,

– подчеркнул Омельченко.

Напомним, 28 декабря в Украине вводили аварийные отключения света на Полтавщине, Сумщине и Днепропетровщине.