Экономия света: какие приборы не стоит включать вообще, а какие – одновременно

Из-за российских террористических ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Украине выключают свет. Людей призывают еще больше сократить потребление электроэнергии, чтобы помочь стабилизировать работу энергосистемы.

В эфире национального телемарафона заместитель министра энергетики Фарид Сафаров рассказал, что нужно делать, чтобы помочь энергетикам, сообщает 24 канал.

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Сафаров поблагодарил украинцев, в среднем сокративших свое потребление на 10%. Однако для того чтобы разгрузить сеть и обеспечить максимально комфортное и быстрое ее восстановление, следует сократить потребление на 25%. Также не стоит пользоваться электрическими приборами, в которых нет нужды.

Для сбережения электроэнергии в первую очередь стоит:

выключать свет в комнатах, где никого нет;

не пользоваться электрочайниками и микроволновками, ведь их вполне можно заменить кипячением и подогревом на плите;

не включать одновременно утюг и стиральную машину;

снизить температуру бойлера до 50 градусов.

По словам заместителя министра, в будущем ситуация в энергетике может обостриться, поэтому украинцы должны к этому подготовиться.

Во-первых, вы должны подготовить теплую одежду, чтобы не замерзнуть. Также термопосуду – это термосы для горячей воды и пищи, чтобы они дольше сохранялись теплыми. А также продукты долгого хранения, чтобы быстро их приготовить,

– объяснил Сафаров.

Он подытожил, что этими вещами надо себя обеспечить даже не из-за блэкаута, а из-за плановых отключений.

В некоторых регионах света может не быть по несколько дней

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что масштабные российские обстрелы украинских городов могут повлечь за собой ситуацию, когда свет в домах будет появляться лишь на несколько часов. То есть, украинцы могут сидеть без света по несколько дней.

По состоянию на 17 ноября примерно 40% потребителей были отключены от электроснабжения. Когда эта ситуация изменится, пока сказать невозможно.

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