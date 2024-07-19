Министр энергетики подтвердил, что ситуация со светом улучшится уже скоро

Уже несколько месяцев Украина живет с графиками почасовых отключений. В последнее время все чаще начали выключать свет в серых зонах. Впрочем, Герман Галущенко обещает, что ситуация в энергосистеме вот-вот наладится.

По словам министра энергетики, это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации.

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Уже скоро станет лучше

Галущенко объяснил, что ремонтная кампания происходит таким образом, чтобы атомная генерация работала в полном составе в течение осенне-зимнего периода. И соответственно под это и все сроки адаптированы.

С учетом нынешней сложной ситуации, которую вызвали постоянные обстрелы и аномальная жара, специалисты стараются максимально сократить сроки там, где это возможно.

Министр подчеркнул, что специалисты Энергоатома делают все возможное, чтобы скорее перезагрузить топливо и пустить в работу блоки.

Уже в ближайшее время ситуация улучшится. И это правда, я это подтверждаю,

– заявил Галущенко во время часа вопросов к правительству.

Ранее, в Госэнергонадзоре ответили, станет ли меньше отключений света после спада жары.