В Украине продолжаются плановые отключения электричества: где не будет света 7 ноября

7 ноября в Украине начались отключения электроэнергии. Их ввели с 6 утра и до конца суток.

Энергосеть Украины до сих пор не может возобновить полноценную работу после террористических атак России. В части регионов приходится вводить отключения во избежание перегрузки высоковольтной инфраструктуры.

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Где не будет света 7 ноября

С 6:00 и до конца суток будут активны графики плановых отключений:

В городе Киев,

Киевской,

Черниговской,

Черкасской,

Житомирской,

Сумской,

Харьковской,

в Полтавской областях.

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В Укрэнерго отметили, что области, которые будут страдать от отключений, никто не выбирал – это следствие разрушений энергетической инфраструктуры после атак ракет и дронов. Напомним, что объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября.

Кстати, будут также действовать и экстренные аварийные отключения в отдельных областях. Их будут вводить облэнерго в случае, если дефицит будет больше, чем заложено в графики. В случае введения аварийных отключений электроэнергия может исчезать раньше плана, а ограничение потребления длиться дольше.

Заметим. что Россия продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины, что влияет на экономику страны. В Кремле надеются создать кризисную ситуацию , которая повлияет на все сферы жизни. Напомним, после ряда российских ударов по объектам энергетики в разных регионах Украины началось отключение электроэнергии .

Из-за света киевлян могут эвакуировать

В случае наступления полного блекаута в Киеве будет происходить эвакуация местного населения . Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. Однако сейчас ситуация контролируемая и пока нет причин говорить о погружении в тотальную тьму.

Жителям столицы не стоит паниковать, но рекомендуется экономить по возможности свет и держать всегда заряженными телефоны и павербанки.

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