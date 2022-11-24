Где можно зарядить телефон в Киеве, когда нет света
В среду, 23 ноября, Россия в очередной раз нанесла масштабный ракетный удар по территории Украины. К счастью, энергетики уже возобновили электроснабжение во всех областях.
Но расслабляться не стоит. Что делать при следующих ракетных ударах, когда выключится свет и исчезнет связь – читайте в материале 24 канала.
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По Украине работают Пункты Несокрушимости
В случае аварийного отключения электроэнергии более чем на 24 часа, Пункты Несокрушимости станут островком безопасности, стабильности, тепла и единства.
Они будут функционировать круглосуточно и бесплатно для временного пребывания.
В пунктах Несокрушимости предполагается: наличие тепла, воды, освещения, мобильной связи, интернета, питания для мобильных устройств, места для отдыха, аптечки, обеспечения для мам и детей.
В Киеве Пункты Несокрушимости расположены по адресам:
- метро Нивки, проспект Победы, 69/1;
- Виноградарь, улица Светлицкого, 37;
- метро Оболонь, улица Героев полка "Азов", 6;
- метро Лукьяновка, улица Молдавская 3-А, рядом с Центральным госпиталем МВД Украины;
- Соломенская площадь, улица Василия Липковского, 33;
- метро Голосеевская/Демеевская, проспект Голосеевский, 56;
- улица Рыболовная, 14/16;
- Троещина, бульвар Перова, 27;
- Лесной массив, улица кубанской Украины, 4а;
- метро Харьковская, улица Александра Кошица, 3В.
Где расположены Пункты Несокрушимости в Киевской области, смотрите по ссылке .Важно. Пункты Несокрушимости в прифронтовых городах (Херсонская, Запорожская, Донецкая и Харьковская области) на информационной карте не указаны из соображений безопасности. Информацию о них можно узнать в органах местного самоуправления, а также в областных, местных и военных администрациях.
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