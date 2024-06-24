В ближайшие 6 –8 недель ситуация со светом будет сложной, – Yasno

Сейчас Украине критически не хватает внутренней генерации электроэнергии из-за российских обстрелов. Именно поэтому в ближайшее время ситуация с дефицитом будет оставаться сложной.

О ситуации в энергосистеме рассказал гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

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Как дальше будут отключать свет

Сейчас Украина имеет критический дефицит электроэнергии и даже максимальный импорт не решает проблему. Также есть значительная зависимость от солнечной и ветровой генерации, из-за которой происходят существенные колебания в течение даже одного дня.

К тому же сейчас идут ремонтные профилактические работы на атомных станциях, из-за чего не работают некоторые блоки.

В ближайшие 6 – 8 недель ситуация с дефицитом будет сложная. Кроме выше описанных проблем с генерацией, добавляется рост потребления,

– сообщил Коваленко.

По его словам, графики в Киеве с разделением на 6 групп, белую, серую и черные зоны, так и остались.

Для планирования жизни надо исходить из того, что в серых зонах света не будет. Особенно когда время приходится на пиковые часы,

– пояснил гендиректор компании Yasno.

В то же время в "белой зоне" свет должен быть. Если электроснабжение отсутствует, необходимо заполнить электронную заявку на сайте сетей.

Графики отключений света 25 июня

Во вторник, 25 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. В Укрэнерго также добавили, что объем ограничений будет больше с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00.

В то же время энергетики отметили, что питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.