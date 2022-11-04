В Харькове обновили график почасовых отключений света на следующую неделю

Жителей Харькова предупредили об обновленном графике почасового отключения света. Рассказываем, что изменится для горожан с 7 по 13 ноября, когда он будет действовать.

Обновленным графиком поделились в "Харьковоблэнерго". Жители города и области все еще будут поделены на очереди. Только изменится время, когда некоторые группы будут оставаться без подачи света.

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График отключения света в Харьковской области

С 7 по 13 ноября график отключения света на Харьковщине будет выглядеть так:

1 очередь: 08:00 – 11:00

2 очередь: 9:00 – 12:00

3 очередь: 10:00 – 13:00

4 очередь: 11:00 – 14:00

5 очередь: 12:00 – 15:00

6 очередь: 13:00 – 16:00

7 очередь: 14:00 – 17:00

8 очередь: 15:00 – 18:00

9 очередь: 17:00 – 20:00

10 очередь: 18:00 – 21:00

11 очередь: 19:00 – 22:00

12 очередь: 07:00 – 10:00

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Где и когда будут выключать свет на Харьковщине:

Просим наших потребителей с пониманием отнестись к возможным отклонениям в отключениях. Все это обусловлено агрессией со стороны России и ее атаками на энергетические объекты Украины,

– добавила спикер облэнерго Марина Шевченко.

Часть Одессы без света

Отметим, что сегодня остается без света часть Одессы. Об этом сообщил спикер ОВА Сергей Братчук. Он отметил, что электроэнергия отсутствует в частях Киевского и Малиновского районов города.

Отключение света спровоцировано необходимостью проводить ремонтные работы, вызванные атаками россиян. В ДТЭК уже пообещали, что подачу электроэнергии должны возобновить около 18:00.



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Полмиллиона киевлян тоже сидят без света

Утром об отключении света сообщил также мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что произошла перегрузка центрального узла энергосистемы страны. Это и привело к введению стабилизационных отключений электроэнергии.

В результате без света осталось 450 тысяч домов в столице. Глава городского совета отметил, что на этот раз говорится о в полтора раза большем числе абонентов по сравнению с предыдущими днями.

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