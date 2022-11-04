Оновленим графіком поділилися в "Харківобленерго". Мешканці міста й області все ще будуть поділені на черги. Лиш зміниться час, коли певні групи залишатимуться без подачі світла.

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Графік відключення світла на Харківщині

З 7 по 13 листопада графік відключення світла на Харківщині матиме такий вигляд:

1 черга: 08:00 – 11:00

2 черга: 9:00 – 12:00

3 черга: 10:00 – 13:00

4 черга: 11:00 – 14:00

5 черга: 12:00 – 15:00

6 черга: 13:00 – 16:00

7 черга: 14:00 – 17:00

8 черга: 15:00 – 18:00

9 черга: 17:00 – 20:00

10 черга: 18:00 – 21:00

11 черга: 19:00 – 22:00

12 черга: 07:00 – 10:00

Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.

Де та коли вимикатимуть світло на Харківщині:

Просимо наших споживачів з розумінням поставитися до можливих відхилень у відключеннях. Все це обумовлено агресією з боку Росії та її атаками на енергетичні об'єкти України,

– додала речниця обленерго Марина Шевченко.

Частина Одеси без світла

Зауважимо, що сьогодні залишається без світла також частина Одеси. Про це повідомив речник ОВА Сергій Братчук. Він зауважив, що електроенергія буде відсутня у частинах Київського та Малиновського районів міста.

Відключення світла спровоковане необхідністю проводити ремонтні роботи, спричинені атаками росіян. У ДТЕК уже пообіцяли, що подачу електроенергії мають відновити близько 18:00.



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Пів мільйона киян теж сидять без світла

Зранку про відключення світла повідомив також мер Києва Віталій Кличко. Він зауважив, що сталося перевантаження центрального вузла енергосистеми країни. Це і спричинило запровадження стабілізаційних відключень електроенергії.

Внаслідок цього без світла залишилося 450 тисяч осель у столиці. Очільник міської ради зауважив, що цього разу мовиться про в півтора раза більше абонентів у порівнянні з попередніми днями.

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