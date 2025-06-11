В Херсоне и Николаеве пропал свет
- Утром 11 июня в Херсонской и Николаевской областях произошло отключение света.
- Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что отключение не связано с российскими атаками.
Утром 11 июня в Херсоне произошло отключение света. Также без электроэнергии остался Николаев.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Николаевской ОВА Виталия Кима и Суспильное.
Смотрите также Во Львове ряд улиц остался без света: произошли аварии на нескольких подстанциях
Отключение света в Херсоне и Николаеве
Около 10 часов утра в Херсоне исчез свет. Перебои с электроснабжением фиксируют, в частности, в Днепровском и Центральном районах города.
В 10:15 мэр Николаева написал, что сейчас отсутствует электроэнергия. В то же время отметил, что соответствующие службы работают.
Заметим, корреспондентка 24 Канала рассказала, что отключение света также произошло в области.
Аварийное отключение! Не связано с атаками россиян,
– подчеркнул Виталий Ким.
Уже в 10:19 чиновник написал, что скоро свет включат.
В Николаевоблэнерго сообщили о системной аварии на территории области. Отметили, что энергетики работают над запитыванием потребителей.
О 10:31 Александр Сенкевич написал, что в некоторых районах Николаева уже появилась электроэнергия.
Если еще нет – без паники, скоро будет,
– заверил городской голова.
Около 10:33 СМИ также сообщили, что в некоторых районах Херсона уже восстановлено электроснабжение.
Обратите внимание! О ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнавать обо всем первыми.