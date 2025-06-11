На Херсонщине введены графики почасовых отключений света
- На Херсонщине из-за обстрела важного энергетического объекта введены графики почасовых отключений света.
- Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, но ситуация в энергосистеме остается сложной.
На Херсонщине российские войска во время обстрела ударили по важному энергетическому объекту. Из-за последствий атаки в регионе ввели графики почасовых отключений света.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.
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Какова ситуация со светом на Херсонщине
Александр Прокудин объяснил, что ситуация в энергетической системе Херсонщины остается сложной.
К сожалению, из-за уничтожения оборудования в результате российских ударов в регионе ввели графики почасовых отключений света.
Сейчас АО "Херсоноблэнерго" занимается их формированием – завтра (12 июня, – 24 Канал) должны обнародовать четкие графики,
– написал Прокудин.
По его словам, аварийно-восстановительные работы продолжаются, а энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы восстановить электроснабжение.
Энергетики также добавили, что в результате вражеских обстрелов была повреждена электрическая подстанция ПС 150 кВ, которая не входит в состав энергообъектов АО "Херсоноблэнерго" и находится в собственности основного потребителя.
Отмечается, что в связи со сложной ситуацией в энергосистеме страны Министерство энергетики не имеет возможности оказать помощь в направлении бригад из других регионов.
12 июня без света останется также часть Николаевской области. Это связано с плановыми ремонтными работами, реконструкцией и техническим обслуживанием.
Графики отключения света на Николаевщине / Фото: "Николаевоблэнерго"
Напомним, Херсонщина была под атакой "Шахедов" с 22:56 10 июня. Оккупанты ударили по областному центру и прилегающим районам. Дополнительно населенные пункты враг обстреливал из артиллерии и авиации.