Плановые отключения не действуют: какая ситуация с энергетикой на Херсонщине

Российская армия 13 июля обстреляла 24 населенных пункта Херсонщины, в результате чего погибли 5 человек, еще 9 – ранены. Повреждены объекты критической и социальной инфраструктуры, газопровод, частные дома и многоэтажки. Оккупанты целятся в том числе и по энергетическим объектам, из-за чего ситуация с электроснабжением в регионе сложная.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, отметив, что на территории Херсонской области очень много объектов энергетической инфраструктуры разрушены из-за ударов российской армии.

Графики отключений не вводятся

На Херсонщине, по словам Вирлич, не действуют аварийные или плановые отключения света, а информацию о проведении ремонтных работ на электроподстанциях руководство старается не распространять для безопасности.

"У нас электричество выключают россияне своими обстрелами, плановые отключения не действуют. Из-за обстрелов никогда не знаешь, что будет, поэтому нет никаких планов, объявлений, таблиц от облэнерго, как это есть в других регионах Украины. Даже, когда планируют провести ремонтные работы, у нас стараются эту информацию не разглашать, потому что могут быть обстрелы", – рассказала журналистка из Херсона.

Вирлич отметила, что такая ситуация существенно препятствует работе общественного транспорта, в частности троллейбусов. Местные энергетики вынуждены работать на Херсонщине максимально быстро и точно, потому что даже несмотря на не разглашение информации, где проводится ремонт, работать специалистам опасно. Журналистка отметила, что в небе над областью постоянно летают разведывательные вражеские дроны.