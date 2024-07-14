Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зауваживши, що на території Херсонської області дуже багато об'єктів енергетичної інфраструктури зруйновані через удари російської армії.

Графіки відключень не впроваджуються

На Херсонщині, зі слів Вірлич, не діють аварійні чи планові відключення світла, а інформацію щодо проведення ремонтних робіт на електропідстанціях керівництво намагається не поширювати задля безпеки.

"В нас електрику вимикають росіяни своїми обстрілами, планові відключення не діють. Через обстріли ніколи не знаєш, що буде, тому немає жодних планів, оголошень, таблиць від обленерго, як це є в інших регіонах України. Навіть, коли планують провести ремонтні роботи, в нас стараються цю інформацію не розголошувати, бо можуть бути обстріли", – розповіла журналістка з Херсона.

Вірлич зауважила, що така ситуація суттєво перешкоджає роботі громадського транспорту, зокрема тролейбусів. Місцеві енергетики змушені працювати на Херсонщині максимально швидко й точно, бо навіть попри не розголошення інформації, де проводиться ремонт, працювати спеціалістам небезпечно. Журналістка наголосила, що в небі над областю постійно літають розвідувальні ворожі дрони.