Исчез свет в прямом эфире: телемарафон временно прервался из-за массированной атаки
Враг массированно атаковал наше государство, целясь прежде всего по энергетике. В разных регионах Украины ввели экстренные отключения света.
В частности, проблемы с энергетикой – в Киеве. Прямо-таки во время эфира национального телемарафона в студии ведущей исчез свет, – информирует 24 Канал.
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Отключение света в эфире телемарафона
Около 08:37 (26 августа), когда ведущая зачитывала новость о заявлении украинского президента относительно дипломатического решения войны, исчез свет. Экран поглотила тьма.
Через несколько секунд запустили рекламный ролик. Уже в 08:42 трансляцию из студии телемарафона было восстановлено.
Видео, на котором видно отключение света в прямом эфире, моментально разлетелось по сети. Его распространили телеграм-каналы и СМИ.
В эфире национального телемарафона исчез свет: смотрите видеоОбратите внимание! Как видно на кадрах трансляции телемарафона, ведущим пришлось вести прямой эфир из укрытия, учитывая воздушную тревогу и массированную атаку со стороны врага.
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В ДТЭК информировали, что Укрэнерго вводит экстренные отключения света. В то же время там добавляли, что энергетики без остановки работают, чтобы вернуть ток в дома украинцев.
Глава Офиса Президента также комментировал массированную атаку по Украине. По словам Андрея Ермака, желание оккупантов уничтожить нашу энергосистему будет стоить им ценой инфраструктуры.