Будет ли блекаут: как украинские энергетические компании подготовились к зиме

Украина в этом году имеет лучшую противовоздушную оборону, чем в прошлую зиму. Однако общая мощность объединения энергетической системы уменьшилась из-за разрушений.

Так, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, что Россия разрушила или повредила около 50% объектов генерации. По его словам, за столь короткое время отремонтировать все не удалось.

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Как защищены энергетические объекты

Нам нужно не бояться зимы, а готовиться к ней. Страх рождает негативные и неправильные вещи. В этом году у нас лучшая противовоздушная оборона, потому что нам помогли партнеры. Имеем более усиленную не только активную защиту, но и пассивную,

– рассказал Владимир Омельченко.

По его словам, над ключевыми инфраструктурными энергетическими объектами:

построили достаточно железобетонных конструкций;

в отдельных случаях – вокруг оборудования установили мешки с песком и антидроновые сетки.

Конечно же, это не защитит от прямого попадания ракеты, однако таких случаев было всего 1 – 2%, а вот от обломков ракет и дронов – это нормальная защита.

"На сегодняшний день мы лучше подготовлены с точки зрения активной и пассивной защиты, чем в прошлом. Украина получила огромный опыт, как реагировать на такие обстоятельства. Наши энергетики уже выработали определенный алгоритм действий по разгрузке системы на период таких ударов", – заявил директор энергетических программ Центра Разумкова.

Готовы ли энергетические компании к зиме

Владимир Омельченко заверил, что почти все энергетические компании проделали немало работы, поэтому входят в зимний период подготовленными, насколько это возможно. По его словам:

из 9 энергетических блоков Энергоатома работают 8, последний скоро тоже войдет в работу;

ДТЭК отремонтировал все 20 из запланированных блоков;

Укргидроэнерго и Укрэнерго – выполнили плановую работу;

"Нефтегаз" сделал запасы достаточного количества природного газа, ведь в хранилищах – ориентировочно 6 миллиардов кубических метров. Этого хватит, чтобы нормально пройти осенне-зимний период,

Однако он добавил, что у государственной компании "Центрэнерго" все не так хорошо, как на частных предприятиях. Ведь "Центрэнерго" сделал меньше ремонтов, им не хватает угля.

…Но руководительница компании рассказывает, что они эти проблемы решают. Опять-таки, в связи с дефицитом угля, приходится сжигать природный газ компании "Нафтогаз", а он значительно дороже. Кроме того, оплата за него производится не очень хорошо. Это создает дополнительные большие финансовые проблемы для "Нафтогаза",

– рассказал директор энергетических программ.

Будут ли украинцам выключать свет

Владимир Омельченко рассказал, что у нашей энергетики уже нет достаточно мощностей. Потому в зиму Украина входит с дефицитом.

В прошлом году профицит был ориентировочно 30% мощностей, в ноябре этого года – покрываем все свои потребности. Однако общая мощность объединения энергетической системы уменьшилась из-за разрушения или повреждения почти 50% объектов генерации. Их за столь короткое время отремонтировать не удалось.

Даже если не будет попадания в энергетическую инфраструктуру, то все равно зимой во время морозов (ниже 5 – 7 градусов) ожидаются в отдельные часы дефицит мощностей до 2 гигаватт. Это означает, что будут плановые отключения. Для того чтобы их минимизировать, необходимо создать нужную модель импорта электрической энергии из Украины,

– заявил Омельченко.

Он уточнил, что Украина может где-то 1,2 гигаватта, примерно 50% от прогнозируемого дефицита в пиковые часы зимой, покрывать за счет импорта.

Так, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение, чтобы оптимизировать так называемые прайс-кеп – предельные цены на электроэнергию. Это позволит экономическим стимулам импортировать электричество и покрывать прогнозируемый дефицит мощности, чтобы минимизировать плановые отключения.

Однако принятые прайс-кепы не достаточны. Ведь НКРЭКУ не научилось бороться рыночными инструментами с антимонопольными проявлениями.