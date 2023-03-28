Украину накрыла непогода: в каких областях нет света

В Украине 28 марта значительно ухудшилась погода. Из-за шквального ветра, дождей и мокрого снега во многих областях ввели аварийные отключения света.

В настоящее время энергетики работают и пытаются вернуть электроснабжение. 24 Канал подробнее расскажет о ситуации со светом сегодня, 28 марта.

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8 областей остались без света

В Укрэнерго рассказали, что в результате непогоды и повреждения в сетях есть значительные обесточивания потребителей в 8 областях на западе и юге Украины – Волынская, Львовская, Закарпатская, Ровненская, Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая и Одесская области.

Сейчас ремонтные бригады работают над устранением повреждения и восстановлением электроснабжения.

Однако, по словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.

В Житомирской области могут выключать электроэнергию

28 марта в Житомирской области возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры.

В Одессе – аварийные отключения

В Одессе произошло аварийное отключение на высоковольтной линии, сообщили в ДТЭК Одесские электросети. Сейчас в городе и области ветрено: порывы достигают 15 – 20 метров в секунду.

Энергетики сообщили, что 28 населенных пунктов остались без света в Одесской области из-за непогоды. Больше всего – в Одесском и Белгород-Днестровском районах.

В настоящее время выведены из строя 134 трансформаторные подстанции и 9 воздушных линий. Из-за сильных порывов ветра была временно обесточена высоковольтная линия, питающая Киевский и Малиновский районы Одессы. Энергетики оперативно починили оборудование и постепенно возвращают свет.

В Хмельницком проблемы со светом

В городе ввели аварийные отключения. Причина отключения – сильные порывы ветра и налипание мокрого снега. Просмотреть перечень обесточенных улиц и ориентировочное время возобновления электроэнергии можно по ссылке.

Что происходит со светом во Львовской области

Из-за ночных порывов ветра и гололеда во Львовской области обесточены 80 населенных пунктов полностью и 82 – частично в разных районах области:

Центральном РЭС (Пустомытовская, Николаевская, Жидачевская, Перемышлянская часть);

Западном РЭС (Жовковская, Городоцкая част.);

Восточном РЭС (Золочевская, Бродовская, Буская част.);

Северном РЭС (Красноградско-Сокальская, Каменка-Бугская част.);

Южном РЭС (Стрыйская, Сколевская, Дрогобычская, Бориславская част.);

Карпатском РЭС (Самборская, Старосамборская, Турковская част.);

ЛГЭС (Жовковская част.).

Киевщину атакует непогода

Не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее 8 метров, ведь в противном случае можно получить смертельный удар электротоком.

28 марта в Киевской области ночью будет дождь, который может переходить в мокрый снег. Днем – сильный мокрый снег, на дорогах – гололед. Порывы ветра 17 – 22 метра в секунду. Смена погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.