Блэкаут в Киеве: более 700 тысяч семей снова со светом, на левом берегу еще есть проблемы
- 748 тысячам семей в Киеве восстановили электроснабжение после обстрела 27 декабря.
- На Левом берегу столицы все еще существуют проблемы с электричеством из-за перегрузки сетей.
В Киеве после обстрела 27 декабря 748 тысяч семей снова имеет свет. Ситуация на левом берегу продолжает оставаться сложной, там еще есть экстренные отключения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Какая ситуация в Киеве с электричеством сейчас?
В ДТЭК отметили, что в столице удалось оживить критическую инфраструктуру и все дома после атаки 28 декабря. В моменте количество семей Киева, которые остались без электричества из-за обстрелов, доходило почти до 750 тысяч.
Ситуация на Левом берегу столицы остается более сложной. Из-за перегрузки поврежденных сетей здесь продолжают применяться экстренные отключения, – написали в компании.
В то же время Правый берег Киева вернулся к графикам отключений.
"Спасибо большое киевлянам за терпение, понимание и сильную поддержку", – резюмировали в ДТЭК.
Через сколько можно стабилизировать ситуацию с электроэнергией в Киеве?
Народный депутат Сергей Нагорняк рассказал, что для стабилизации электроснабжения в Киеве может понадобиться 2 – 3 дня. В то же время народный избранник подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию как можно быстрее.
В результате вражеской атаки на левом берегу Киева 28 декабря временно изменили движение электротранспорта. Это произошло из-за нехватки электроэнергии в этой части столицы.
Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба отметил, что масштабная атака оставила более 40% жилых домов Киева без отопления и обесточила часть города. Для жителей, временно оставшихся без света и тепла, организованы пункты несокрушимости.