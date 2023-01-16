Ситуация со светом в Киеве дальше сложная, – в Yasno объяснили, что на это влияет

В настоящее время в Киеве довольно сложная ситуация с электроснабжением. Есть очень большой дефицит в генерации.

Сегодня на Киев генерировалось 974 МВт из необходимых 1 600, так что киевлян пришлось выключать во всех "серых зонах". Ситуация продолжает быть сложной.

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Отключения за серыми окошечками будут продолжаться

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко подчеркнул, что светло-серые зоны графика в Киеве сейчас быстрее всего означают отключение. Он подчеркнул, что ограничения сейчас – это единственная возможность не сделать все хуже.

Все силы энергетиков сейчас направлены на восстановление. Ремонты продолжаются. Поэтому стоит быть терпеливыми,

– сказал он.

Почему такая низкая генерация электроэнергии

Сергей Коваленко рассказал, что вот как выглядела структура генерации в стране в начале 2022 года:

Атомные электростанции – 55%

ТЭС и ТЭЦ – 29%

Гидроэлектростанции – 7%

Возобновляемые источники (солнечные, ветровые и другие электростанции) – 9%.

Атомные электростанции были основным источником, они производили большие объемы электроэнергии, но негибки и не могут быстро реагировать на изменения в спросе. Сейчас атомная генерация работает не в полной мере из-за того, что ЗАЭС не отдает электроэнергию в сеть. И эту нехватку компенсировать невозможно,

– объяснил гендиректор Yasno.

Тепловая генерация обычно используется как раз для быстрой балансировки генерации и потребления. Но сейчас повреждены и ТЭС, поэтому в стране пытаются использовать гидроэлектростанции, однако они требуют времени на восстановление.

То есть, когда говорим, что ситуация крайне нестандартная, так и есть. Энергосистема по всей Украине едина. Это означает, что если, допустим, не работает несколько блоков электростанции на западе страны, то ограничения будут касаться одинаково и Львовской, и Одесской, и Черкасской областей,

– сказал Коваленко.