Сколько еще в Украине будут выключать свет: прогноз энергетиков не радует

Из-за разрушения Россией критической инфраструктуры Украины, чуть ли не каждый день в каждом городе выключают свет. Энергетики же пытаются завершить восстановление к еще большим холодам.

Однако из-за массовости повреждений и постоянных обстрелов предполагают, что жить в режиме отключений, скорее всего, придется до конца марта. Об этом рассказал СЭО поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко.

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Стоит готовиться к худшему

Сергей Коваленко сообщил, что благодаря работе энергетиков отключений света по Украине стало меньше. Однако, несмотря на это, они будут продолжаться еще долго.

Я хочу, чтобы все понимали: скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта,

– сообщил он.

Вариантов того, как будет дальше развиваться ситуация, несколько. Однако стоит надеяться на лучшее и готовиться к худшему. Поэтому Сергей Коваленко порекомендовал:

запастись теплой одеждой и одеялами,

продумать варианты, которые помогут переждать долгое отключение света.

"Лучше сейчас это сделать, чем потом жаловаться и винить кого-то. Тем более, все мы знаем, кто виноват на самом деле. Я уверен, что мы справимся!" – написал он.

Возможные сценарии развития событий

Также представитель YASNO назвал несколько возможных сценариев того, как будут развиваться события. Их три: негативный, базовый и положительный.

Так, негативное развитие событий предполагает дальнейшие ракетные обстрелы Россией критической инфраструктуры, которые приведут к еще большим повреждениям. Если сеть будет сильно повреждена, то в Украине будут внедряться не только почасовые стабилизационные отключения, но и экстренные. Во время них "света может не быть очень длительное время".

Базовый сценарий предполагает отсутствие новых ракетных обстрелов критической инфраструктуры. Тогда при нынешних условиях генерации электроэнергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране.

Это означает, что отключения будут везде, но менее продолжительными,

– сказал Сергей Коваленко.

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Положительный сценарий предполагает не только отсутствие новых ракетных обстрелов критической инфраструктуры, но и то, что Украине удастся вернуться к предыдущему уровню генерации. При таких условиях у государства будет достаточно электроэнергии для того, чтобы отказаться от отключений вообще.

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