До сих пор не оправились от атак России: на Львовщине продолжаются аварийные отключения света

Львовская область до сих пор не оправилась от массированной ракетной атаки России 23 ноября. На Львовщине области 29 ноября все еще продолжаются аварийные отключения света.

С 28 ноября во Львовской области аварийные отключения происходят следующим образом: на 8 часов потребителей отключают от питания, на 4 – подают электроэнергию, затем на 8 часов снова отключают. Плановые графики отключения света в области не действуют.

Узнайте больше Отключение света в Украине: в каких областях не будет электричества 29 ноября

На Львовщине не действуют плановые графики отключения

Это вынужденные меры из-за дефицита мощности в энергосистеме государства. Подобные отключения происходят во всех областях,

– сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Кроме того, Козицкий призвал экономить электроэнергию потребителей, у которых она есть.

"Не включайте пылесосы, микроволновые, духовые шкафы и другие мощные приборы. Так же как вместе противостоим оккупанту, так же должны в единстве и понимании преодолеть трудности, которые он нам создает", – написал он.

Что известно об отключении света во Львовской области

Во Львовоблэнерго сообщили, что Украине не удалось стабилизировать ситуацию с дефицитом мощности. Поэтому во Львовской области продолжаются аварийные отключения в соответствии с объемами, которые определены распоряжениями Укрэнерго.

Из-за тяжелой ситуации в энергосистеме из перечня критической инфраструктуры уже изъят ряд объектов. В частности, поликлиники, котельные, станции связи, учреждения юстиции и правоохранительные органы

Козицкий отметил, что операторы "Львовоблэнерго" за 15 – 20 минут до отключения будут сообщать об этом объекты критической инфраструктуры и производства, которые есть в перечне тех, которые позволили отключать от питания.

Гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко сообщал, что 28 – 29 ноября Украина, возможно, вернется к привычным графикам. Он подчеркнул, что это зависит от запуска генерации.

Больше об этом – три сценария отключения света в Украине: смотрите видео