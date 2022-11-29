До сих пор не оправились от атак России: на Львовщине продолжаются аварийные отключения света
Источник:Максим Козицкий
Львовская область до сих пор не оправилась от массированной ракетной атаки России 23 ноября. На Львовщине области 29 ноября все еще продолжаются аварийные отключения света.
С 28 ноября во Львовской области аварийные отключения происходят следующим образом: на 8 часов потребителей отключают от питания, на 4 – подают электроэнергию, затем на 8 часов снова отключают. Плановые графики отключения света в области не действуют.
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На Львовщине не действуют плановые графики отключения
Это вынужденные меры из-за дефицита мощности в энергосистеме государства. Подобные отключения происходят во всех областях,
– сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Кроме того, Козицкий призвал экономить электроэнергию потребителей, у которых она есть.
"Не включайте пылесосы, микроволновые, духовые шкафы и другие мощные приборы. Так же как вместе противостоим оккупанту, так же должны в единстве и понимании преодолеть трудности, которые он нам создает", – написал он.
Что известно об отключении света во Львовской области
- Во Львовоблэнерго сообщили, что Украине не удалось стабилизировать ситуацию с дефицитом мощности. Поэтому во Львовской области продолжаются аварийные отключения в соответствии с объемами, которые определены распоряжениями Укрэнерго.
- Из-за тяжелой ситуации в энергосистеме из перечня критической инфраструктуры уже изъят ряд объектов. В частности, поликлиники, котельные, станции связи, учреждения юстиции и правоохранительные органы
- Козицкий отметил, что операторы "Львовоблэнерго" за 15 – 20 минут до отключения будут сообщать об этом объекты критической инфраструктуры и производства, которые есть в перечне тех, которые позволили отключать от питания.
- Гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко сообщал, что 28 – 29 ноября Украина, возможно, вернется к привычным графикам. Он подчеркнул, что это зависит от запуска генерации.
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