"Набрали в рот воды и молчат": Садовый прокомментировал отключение света в других городах

Утром 7 января городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что из-за отключения света не работает часть больниц и коммунальный транспорт. Впоследствии он добавил, что без электроснабжения остались критические объекты и в других городах Украины.

Впрочем там якобы "боятся об этом говорить". Об этом он сказал во время брифинга, передает 24 Канал.

Какие объекты отключили от электроэнергии?

По словам Садового "дебаты об отключении света продолжаются постоянно", в частности обсуждаются объекты, которые нельзя отключать от электроэнергии.

Извините мне, очистные сооружения, чтобы стоки пошли в Балтийское море, ну в конечном случае, нельзя отключать. Ну больницы нельзя отключать. Ну электротранспорт. Это же касается всех жителей города Львова. И все это прекрасно знают,

– подчеркнул городской голова.

Садовый отметил, что пытался связаться с облэнерго в течение всего дня 7 января, впрочем там сказали: "Нам пришла команда отключать".

Также глава Львова прокомментировал заявление председателя Львовской ОВА Максима Козицкого, в которой говорилось, что правительство заранее предупреждало об изменении подходов к определению критических объектов электроснабжения. Общины, по его словам, имели целый год, чтобы подготовиться к таким условиям.

В ответ Садовый отметил, что город постоянно готовится к работе в экстремальных условиях. Он подчеркнул, что для жителей это проходит незаметно: "Ни один больной не почувствует, что медучреждения сегодня работают на дизель-генераторах".

В то же время председатель отметил, что подобная ситуация сложилась не только во Львове – это коснулось и других городов. Однако, по его словам, другие замалчивают это и не озвучивают проблему, опасаясь возможных последствий и давления со стороны соответствующих структур.

Что известно об отключении света во Львове 7 января?