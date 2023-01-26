Могло не быть много часов: почему на Львовщине ухудшилась ситуация со светом

Во Львовской области ухудшилась ситуация с электроснабжением. У местных жителей могло не быть света много часов подряд.

За последние несколько дней в области пришлось применять графики аварийных отключений. Они могут накладываться на почасовые. Об этом сообщила спикер "Львовоблэнерго" Галина Петрушка, информирует 24 Канал.

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Почему не было света

Петрушка отметила, что в почасовые графики входит ориентировочно 75% всех потребителей. Еще 25% – критическая инфраструктура.

Аварийные отключения вводятся по распоряжению Укрэнерго. Так что заранее сообщить о них невозможно.

Диспетчер (Укрэнерго – 24 Канал) дает команду и мы в течение 15 минут должны выполнить отключения… В эти аварийные входит 25% потребителей – это те же, которые есть в графиках почасовых отключений. Поэтому накладывались аварийные отключения на почасовые, люди долго оставались без электроэнергии. Могло быть, например, что с утра этот человек был отключен по графику почасовых отключений. Потом пришло, например, распоряжение об аварийном, и мы вынуждены снова того человека не включать,

– отметила спикер.

Отменить аварийные отключения, по словам Петрушки, можно только после соответствующего распоряжения Укрэнерго. Также пресс-секретарь добавила, что введенные в декабре графики оптимальны, поэтому нет смысла их изменять.

На Львовщине отключают одновременно две очереди. Однако если лимиты будут низшие, чем половина, придется исключать третью очередь.

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Почему на "зеленой клеточке" нет света

Галина Петрушка отметила, что именно для категории людей, отнесенных к перечню аварийных отключений, графики могут не работать, поскольку есть распоряжение вводить аварийные отключения. Туда в основном входят обширные густонаселенные районы, где можно одновременно снизить потребление очень большого количества потребителей.

"Мы стараемся все делать, чтобы все-таки аварийных отключений не было, а мы шли по графику почасовых отключений, тогда это распределение электроэнергии получается более равномерное", – подытожила спикер "Львовоблэнерго".

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