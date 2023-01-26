Упродовж останніх декілька днів в області довелося також застосовувати графіки аварійних відключень. Вони можуть накладати на погодинні. Про це повідомила речниця "Львівобленерго" Галина Петрушка, інформує 24 Канал.

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Петрушка зазначила, що до погодинних графіків входить орієнтовно 75% усіх споживачів. Ще 25% – критична інфраструктура.

Аварійні відключення вводять за розпорядженням Укренерго. Тож заздалегідь повідомити про них неможливо.

Диспетчер (Укренерго – 24 Канал) надає команду і ми впродовж 15 хвилин повинні виконати відімкнення… У ці аварійні входить 25% споживачів, – це ті самі, які є в графіках погодинних відімкнень. Тому накладалися аварійні відімкнення на погодинні, та люди довго залишалися без електроенергії. Могло бути, наприклад, що зранку ця людина була відімкнена по графіку погодинних відімкнень. Потім прийшло, наприклад, розпорядження про аварійне, і ми змушені знов ту людину не вмикати,

– зазначила речниця.

Натомість скасувати аварійні відключення, за словами Петрушки, можна лише після відповідного розпорядження Укренерго. Також речниця додала, що запроваджені у грудні графіки оптимальні, тож сенсу їх змінювати немає.

Наразі на Львівщині вимикають одночасно дві черги. Однак, якщо ліміти будуть нижчі, аніж половина, доведеться виключати третю чергу.

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Галина Петрушка зазначила, що саме для категорії людей, які віднесені до переліку аварійних відімкнень, графіки можуть не працювати, оскільки є розпорядження вводити аварійні відімкнення. Туди переважно входять великі густонаселені райони, де можна одночасно знизити споживання дуже великій кількості споживачів.

"Ми намагаємося все робити, аби все ж таки аварійних відімкнень не було, а ми йшли по графіку погодинних відімкнень, тоді цей розподіл електроенергії виходить рівномірніший", – підсумувала речниця "Львівобленерго".

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