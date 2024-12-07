Минэнерго изменило правила для составления и применения графиков отключений света

Минэнерго внесло изменения в инструкцию о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии. Таким образом хотят обеспечить равномерное и справедливое распределение электричества между потребителями.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

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Что изменится в составлении графиков отключений света

По данным Минэнерго, в соответствии с новой инструкцией, меняется подход к составлению и применению графиков почасового отключения электроэнергии.

Так, графики будут составляться дважды в год по результатам проведенного летнего и зимнего режимного дня измерений каждого оператора системы распределения.

Графики потребления электроэнергии будут установлены таким образом, чтобы покрыть не менее 75% максимального потребления в часы пик, а именно с 8:00 до 22:00 в обычные рабочие дни. Эти графики будут организованы в шесть равных очередей, каждая из которых будет разделена на две подочереди. Каждый сегмент должен поддерживаться на уровне не менее 12,5% от общего потребления, зафиксированного в последний день работы.

Составленные графики также распределяются на 6 равных по нагрузке блоков и составляются на каждый день недели так, чтобы предотвращать колебания нагрузки при одновременном переходе с одной очереди (или подочереди) на другую.

Также на период действия военного положения и в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены действуют следующие правила:

максимальная единовременная продолжительность отключения электроэнергии при применении ГПВ не может превышать 6 часов. Возможное отклонение не может составлять более 1 часа независимо от температуры наружного воздуха;

дальнейший период электрообеспечения потребителей после отключения должен быть не менее 2 часов, без учета времени на переключение. При этом время на переключение не должно превышать 30 минут.

Где не будут применять графики, и что делать в случае нарушения режима

По данным Минэнерго в графики почасовых отключений не включают критически важные объекты, которым должно быть обеспечено приоритетное энергоснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой.

Эти объекты включены в соответствующие перечни объектов с приоритетным энергообеспечением, утверждаемых областными и Киевской городской госадминистрациями (военными администрациями),

– отметили в министерстве.

Решение об участии в ГПВ для объектов критической инфраструктуры будут принимать в индивидуальном порядке. Этот процесс будет предусматривать сотрудничество между областными государственными администрациями, Киевской городской государственной администрацией (военными администрациями) и территориальным органом Госэнергонадзора.

В ответ на возможные нарушения в работе объединенной энергосистемы Украины власть принимает меры для решения проблем, связанных с дефицитом электроэнергии, нарушением максимального перетока мощности или недопустимой перегрузкой оборудования.

Из-за этого будут приняты следующие меры:

должна быть включена в работу вся распределенная генерация, что может использоваться для работы в составе объединенной энергосистемы Украины;

применяются графики ограничения потребления электрической мощности в полном объеме в соответствии с требованиями инструкции о составлении и применении графиков ограничения и аварийного отключения потребителей, а также противоаварийных систем снижения электропотребления;

в случае недостаточности введенных объемов распределенной генерации и объемов примененных графиков ограничения потребления электрической мощности или недостаточной эффективности их введения применяются ГПВ.

Что дают принятые изменения энергетике Украины

По информации от министерства, обновленный механизм регулирования графиков почасового отключения потребителей будет более гибкий и контролируемый.

Изменение распределения на равномерные очереди и подочереди позволит отключать при применении ГПВ меньшее количество потребителей.

Также благодаря унификации во всех регионах будет применяться единый механизм распределения, отключения будут более равномерными и справедливыми – по четкой очередности.

Операторы системы распределения также должны адаптировать свои графики согласно обновленной инструкции. Об обновлении графиков Минэнерго будет сообщать дополнительно.