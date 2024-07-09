Стало больше белых клеточек: во Львове изменили графики почасовых отключений
Источник:Львовоблэнерго
Ситуация в украинской энергосистеме остается сложной и поэтому применяют графики почасовых отключений света. Во Львове их изменили.
Постоянные графики почасовых отключений во Львове и области снова пришлось изменить. Это произошло из-за значительного объема ограничений потребления электроэнергии.
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Стало больше "возможных отключений"
В графике стало больше белых клеточек, поскольку сроки обесточиваний отныне могут быть длиннее, в зависимости от указаний Укрэнерго.
Ежедневно Львовоблэнерго публикует дополнительную информацию с периодами отключений в сутки на официальных страницах Львовоблэнерго в соцсетях и на сайте.
Графики отключений света на Львовщине / Львовоблэнерго
Это фактически уточнение, какие именно часы в красных и белых периодах постоянного графика будут обесточены для каждой группы в эти сутки.
Информация об отключении может корректироваться, в зависимости от указаний Укрэнерго.