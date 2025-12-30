Из-за отсутствия света в Одессе уже более 2 недель не работает электротранспорт, – ОВА

В Одессе до сих пор наблюдается плохая ситуация с электроэнергией после российских обстрелов. Коммунальные службы и энергетики работают, чтобы город мог жить в обычном режиме.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Одесской областной военной администрации Сергея Лысака.

Смотрите также После обстрелов были приняты определенные кадровые решения, – Кулеба об атаках на порты Одесской области

Что известно о ситуации на дорогах Одессы?

После вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры Одессы в городе есть проблемы с энергоснабжением. Из-за этого не работает электротранспорт города. Автобусы стоят уже более двух недель.

Энергетики ДТЭК до сих пор применяют в Одессе вынужденные аварийные отключения. Это необходимо из-за нагрузки на энергосистему, которую частично повредили вражеские обстрелы.

В то же время системы жизнедеятельности работают нормально, благодаря коммунальным работникам и Силам обороны Украины.

После непогоды в Одессе уже обработали дороги реагентами и убирали деревья, которые повалил порывистый ветер.

Стоит отметить! Вследствие предыдущих массированных ракетно-дронових атак на энергосистему 30 декабря в большинстве регионов Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления. Облэнерго выключают свет или по графикам, или аварийно.

Что известно о последствиях последних российских атак по Одессе?