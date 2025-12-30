Из-за отсутствия света в Одессе уже более 2 недель не работает электротранспорт, – ОВА
- В Одессе из-за проблем с электроснабжением остановился электротранспорт.
- Коммунальные службы и энергетики работают над восстановлением нормальной жизни в городе.
В Одессе до сих пор наблюдается плохая ситуация с электроэнергией после российских обстрелов. Коммунальные службы и энергетики работают, чтобы город мог жить в обычном режиме.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Одесской областной военной администрации Сергея Лысака.
Смотрите также После обстрелов были приняты определенные кадровые решения, – Кулеба об атаках на порты Одесской области
Что известно о ситуации на дорогах Одессы?
После вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры Одессы в городе есть проблемы с энергоснабжением. Из-за этого не работает электротранспорт города. Автобусы стоят уже более двух недель.
Энергетики ДТЭК до сих пор применяют в Одессе вынужденные аварийные отключения. Это необходимо из-за нагрузки на энергосистему, которую частично повредили вражеские обстрелы.
В то же время системы жизнедеятельности работают нормально, благодаря коммунальным работникам и Силам обороны Украины.
После непогоды в Одессе уже обработали дороги реагентами и убирали деревья, которые повалил порывистый ветер.
Стоит отметить! Вследствие предыдущих массированных ракетно-дронових атак на энергосистему 30 декабря в большинстве регионов Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления. Облэнерго выключают свет или по графикам, или аварийно.
Что известно о последствиях последних российских атак по Одессе?
В Одессе продолжаются круглосуточные тяжелые ремонты после обстрелов энергосистемы области. Уже несколько недель преодолеваются последствия массированных атак. Большое количество оборудования было уничтожено, а потому физически не могут предоставить нужный объем. Поэтому графиков плановых отключений до сих пор нет.
Серьезная атака на город и область произошла 19 декабря. Тогда из-за удара по портовой инфраструктуре погибли 8 человек, а 27 – получили ранения.