Заряжайте устройства по возможности: на Одесщине экстренные отключения света

В Украине продолжают сражаться с последствиями ракетных ударов по энергетической инфраструктуре. К сожалению, в некоторых регионах до сих пор серьезные проблемы. В частности, в Одесской области.

В ДТЭК Одесские электросети предупредили жителей области об экстренных отключениях электроэнергии. Итак, график отключения в регионе по состоянию на утро 29 ноября не действует.

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Одесщина сильно пострадала от атак

По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, регион среди тех, кто больше всего пострадал в результате массированных ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины.

Поэтому у нас сегодня, и вчера, и позавчера действуют экстренные отключения электроэнергии. Достаточно много бытовых потребителей остается на достаточно длительное время, к сожалению, без электроэнергии,

– подчеркнул он.

Братчук добавил, что 29 ноября не действуют плановые отключения электроэнергии. Он отметил, что местные власти пытаются всячески доносить до жителей информацию. В то же время, он прекрасно понимает, что от этого "теплее точно не станет и свет не появится". Но, все же следует с пониманием относиться к обстоятельствам, возникшим из-за россиян.

По его словам, в самой Одессе работают 11 больших котелен, а также маленькие. Но они зависят от наличия электроэнергии. Итак, с отоплением в городе наблюдаются определенные проблемы. Водоснабжение имеется. Что касается критической инфраструктуры, то, по словам Братчука, она не прекращала свою работу ни на минуту.

Ситуация с энергетической системой непростая

К примеру, в Ивано-Франковске блекаут может длиться несколько недель. К этому горожанам подготовил мэр Руслан Марцинкив. Он попросил с пониманием отнестись к ситуации, а также подготовиться к затяжным отключениям.

Во Львове и Львовской области решили существенно ограничить подачу электроэнергии. Ее будут выключать на 8 часов, после чего свет будут подавать на 4. Затем его снова на 8 часов будут выключать. Таким образом, без света жители будут оставаться по 16 часов в сутки.

Между тем, в Офисе Президента сообщили об изменениях в обозначениях "Пунктов Несокрушимости" на интерактивной карте. Их поделят на три категории: организованные ГСЧС и местными властями, бизнесом, а также те, которые будут работать, когда не будет света. Заметим, что у последних не предусмотрена возможность подзарядки устройств во время блекаута.

В ходе встречи с министрами иностранных дел семи стран Дмитрий Кулеба назвал две вещи для восстановления энергосистемы. По его словам, нашему государству нужны трансформаторы, а также системы ПВО. Причем последние важнее, ведь позволят разомкнуть заколдованный круг. Когда мы ремонтируем систему, а враг ее ракетами уничтожает.

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