Отключение света по Украине: Зеленский пообещал разъяснение от местных властей
Источник:Владимир Зеленский
Украинцы получат разъяснение от местных властей по отключению света. Однако ограничить потребление электроэнергии нужно уже.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении к украинцам. Президент уточнил, что руководители областных администраций и члены правительства подробно разъяснят ограничения.
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Будут разъяснения и от руководителей областных администраций, и от чиновников, но в целом нужно уже с 7 утра завтрашнего дня особо сознательно относиться к потреблению электричества,
– отметил Владимир Зеленский.
Потребление электроэнергии должно быть сознательным
Президент попросил не включать лишнюю электротехнику и ограничить потребление электричества той техники, которая требует много энергии.
Завтра очень важно, чтобы потребление было максимально осознанным, тогда и графики стабилизационных отключений будут короче,
– добавил Владимир Зеленский.
Обращение Зеленского за 19 октября: видео
Отключение света 20 октября: главное
- 20 октября в Украине будут выключать свет – отключения будут поочередные и продлятся не более 4 часов.
- В Укрэнерго уточнили, что узнать в какое время не будет света именно в вашей области можно на сайтах операторов распределительных сетей (облэнерго).
- Это вынужденный шаг, ведь с 10 октября украинская энергосистема подверглась атакам врага большим, чем за 8 месяцев войны.
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