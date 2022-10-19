Отключение света по Украине: Зеленский пообещал разъяснение от местных властей

Украинцы получат разъяснение от местных властей по отключению света. Однако ограничить потребление электроэнергии нужно уже.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении к украинцам. Президент уточнил, что руководители областных администраций и члены правительства подробно разъяснят ограничения.

Внимание Завтра по всей Украине с утра до вечера будут выключать свет, – Офис Президента

Будут разъяснения и от руководителей областных администраций, и от чиновников, но в целом нужно уже с 7 утра завтрашнего дня особо сознательно относиться к потреблению электричества,

– отметил Владимир Зеленский.

Потребление электроэнергии должно быть сознательным

Президент попросил не включать лишнюю электротехнику и ограничить потребление электричества той техники, которая требует много энергии.

Завтра очень важно, чтобы потребление было максимально осознанным, тогда и графики стабилизационных отключений будут короче,

– добавил Владимир Зеленский.

Обращение Зеленского за 19 октября: видео

Отключение света 20 октября: главное

20 октября в Украине будут выключать свет – отключения будут поочередные и продлятся не более 4 часов.

В Укрэнерго уточнили, что узнать в какое время не будет света именно в вашей области можно на сайтах операторов распределительных сетей (облэнерго).

Это вынужденный шаг, ведь с 10 октября украинская энергосистема подверглась атакам врага большим, чем за 8 месяцев войны.

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