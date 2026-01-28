Почему у соседей есть свет, а у вас – нет: интервью эксперта по энергетике о графиках отключений и когда станет легче

Самая тяжелая ситуация в энергосистеме сегодня в Киеве, Днепре, Кривом Роге и в Одесской области. В столице особенно трудно обеспечить потребность киевлян в электричестве, ведь после январских атак Киев имеет около 30% от необходимой электроэнергии. Однако ситуация не является катастрофической и Киев даже может вернуться к графикам почасовых отключений.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью 24 Каналу объяснил, когда Киев может вернуться к графикам, почему у ваших соседей может быть свет, а у вас – нет и когда ситуация в энергосистеме улучшится. Больше деталей – читайте далее в материале.

Важно Россия погрузила Украину в темноту, но не сломала ее, – WSJ

В каком состоянии украинская энергосистема?

Каково состояние нашей энергосистемы по состоянию на конец января 2026 года, учитывая постоянные российские атаки? Удается ли нам "вырулить"?

Разделим состояние энергосистемы в целом в Украине и состояние в тех регионах, которые россияне атакуют с августа. Это – Киев, Одесская область, Днепр и Кривой Рог. Это те регионы, куда наносят наиболее массированных ударов с целью максимально повредить инфраструктуру. Соответственно, именно там, к сожалению, ситуация самая сложная.

Если бы мы говорили в целом по стране, то ситуация абсолютно спокойная, контролируемая. Мы уже привыкли к такому ритму атак, но именно в этих регионах ситуация сейчас очень сложная.

Прежде всего она сложная в Киеве, где после атак 9 января и потом уже других январских атак отсутствует и электрическая генерация, которая составляла 40 – 50% киевского электрического баланса. Сейчас ее просто не существует, нет в сети. Восстановление этих мощностей точно займет довольно долгое время. Речь не идет о неделях – речь идет о месяцах. Поэтому, к сожалению, Киев в очень сложной ситуации.

Киев имеет где-то 30% от того электричества, которое нужно было бы иметь, чтобы удовлетворить спрос в столице. Безусловно, эта ситуация сложная. Мы проходим ее. Сейчас, я думаю, можно уже довольно ответственно говорить, что мы ее пройдем. Того эффекта, на который точно рассчитывал враг – не будет.

Полное интервью эксперта по энергетике: смотрите видео

Россияне точно рассчитывали на абсолютный апокалипсис, где люди грустно идут вдоль дорог в мороз -20, замерзают на обочине. Вот эти все мечты россиян точно не сбудутся, они не будут реализованы, мы это уже понимаем.

Тем не менее ситуация очень сложная, и очень много квартир, где реально холодно. +12 градусов сейчас – неплохой результат. Есть люди, у которых +8 – +10 градусов в квартирах. Это, к сожалению, очень сложная ситуация.

Серьезные повреждения теплоэлектроцентралей не дают нормально обеспечить сейчас в целом Киев, и особенно такой район, как Троещина. Он особенно сильно сейчас страдает. Там самая сложная ситуация, туда брошены все возможные силы, насколько я знаю. Все для того, чтобы поддерживать людей. Ситуация сложная, но не катастрофическая.

Когда Киев вернется к графикам отключений?

Если пытаться спрогнозировать дальнейшее развитие событий, то, при условии, что наша ПВО будет продолжать отрабатывать так же эффективно, как последние пару атак, когда сбивается почти все, когда у нас есть ракеты (тогда графики отключений вернутся, – 24 Канал). Мы знаем теперь, что во время атак 9 января и 13 января, у нас просто не было ракет, которыми можно было бы остановить определенные типы баллистических ракет, которыми нас атаковали.

У нас просто не было чем (сбивать ракеты, – 24 Канал). Мы это знаем из заявления президента. Я надеюсь, что отражение теперь будет снова эффективным. Это будет означать, что где-то за неделю, как я хочу верить из того, что вижу в темпах ремонтов и восстановления, мы будем иметь более-менее стабильные графики. Будем понимать, когда электричество будет, когда его не будет. Затем каждые 3 – 5 дней будет ощутимо, что эти графики становятся мягче.

Ситуация шаг за шагом будет улучшаться. Конечно, мы не застрахованы от новых массированных атак и от их последствий тоже. Это надо понимать. Но умеренно-оптимистический прогноз выглядит так. В соответствии с тем, как будет становиться теплее и уменьшаться потребление физического электричества, тем лучше будет становиться ситуация, потому что чем теплее, тем меньше люди нуждаются в электричестве.

Может ли быть в Украине гуманитарная катастрофа, как она будет проявляться?

Разделим определенные вещи. Если у вас есть хороший дом с автономным отоплением, с самостоятельным обеспечением водой, и вы можете в него переехать на это сложное время – сделайте это. Это уменьшит нагрузку на городскую энергосистему, которая сейчас переживает очень сложное время и это добавит вам комфорта. Если вы можете это сделать, то я тут полностью поддерживаю призыв (власти, – 24 Канал) – перейдите в автономный режим на определенное время, почему нет.

Если нет, то, действительно, между 9 и 26 января мы прошли по грани техногенной катастрофы. Называйте ее гуманитарной, называйте ее техногенной, как угодно. Но давайте на секунду представим, что в -20 Киев полностью лишен тепла и нет надежды, что оно вернется, нет электричества, что бы происходило? Десятки тысяч замерзших людей, которые пытаются выбраться из города, паника и все, что с этим связано. Вы видите что-то такое в Киеве?

Слава Богу, нет.

Я вижу суровый настрой многих людей, что мы не сдадимся. У меня есть друзья, у которых в дом влетел дрон, там существенно повреждена система отопления, у них реально было +4 в самые холодные дни в квартире. Я им уже говорил, что вас три человека, давайте мы освободим вам комнату, вы будете у нас спать. У нас +14 – +16, это нормально. Они сказали: "Нет, мы не сдадимся. Мы не оставим нашу квартиру из-за того, что какие-то *** решили нас оттуда выгнать".

Мне кажется, что это очень неплохо отражает общее настроение в Киеве: мы не сдадимся и мы выстоим.

Будет ли в Украине тотальный блэкаут?

Есть ли у вас понимание, почему в Кремле постоянно отвергают энергетическое перемирие? О нем якобы должны были бы говорить на трехсторонних переговорах в Абу-Даби, но потом сказали, что не касались этого вопроса. В Кремле же несколько раз повторили, что они на это не согласны.

Я за Кремль не готов отвечать, прежде всего потому, что эти люди, на мой взгляд, далеки от любого здравого смысла. Россияне все еще надеются сломить украинцев таким энергетическим геноцидом, потому что видят, что на линии фронта они не имеют больших успехов. Они кладут огромное количество своих людей, а успеха нет. Их логика абсолютно ненавистническая к людям и особенно к украинцам, здесь не о чем говорить.

Возможен ли сегодня тотальный блэкаут в Украине?

Нет. В общем есть много регионов, где отключений почти нет, или они абсолютно минимальны. У нас в чем сейчас беда? Четыре крупных региона, о которых я уже говорил – Киевская область, Днепровская область, Криворожский район и Одесская область, действительно сейчас в очень сложной ситуации. Много ударов, повреждены сети, в Киеве выбита генерация, в Кривом Роге так же сильно повреждена генерация. Но в целом по стране ситуация абсолютно контролируемая.

Да, в каких-то регионах может 2 – 3 дня быть сложнее, но их восстановят и они вернутся к нормальному обеспечению. И так же мы шаг за шагом точно вернем к нормальной жизни и Киев, и Одесскую область, и все регионы. Поэтому шаг за шагом все будет улучшаться, а с уходом холодов это еще и значительно упрощается.

Кстати Тепло будет, но не как раньше: эксперт сказал, сколько продлится восстановление ТЭЦ

К сожалению, во время морозов очень трудно работать, восстанавливать, особенно, когда у вас стоит выбор. У людей и так мало доступа к электричеству, а вам какой-то элемент надо отключить, чтобы ремонтировать другое. Во время мороза решение, вероятнее всего, будет – пока подождем, не будем ремонтировать. Но сейчас нельзя даже на 10 МВт уменьшить энергоснабжение людям, если говорить о Киеве.

Сейчас уже начало теплеть. Следующие несколько недель, минимум две недели, как я понимаю, должна быть значительно более комфортная погода для восстановления энергосистемы. Она не комфортная для людей, но значительно комфортнее для восстановления энергосистемы.

Почему у соседей есть свет, а у вас – нет?

Людям кажется, что свет исчезает без логики. Насколько эти отключения действительно сейчас хаотичны, как происходит распределение по районам, по домам?

Давайте попробую объяснить сначала снизу вверх, а потом сверху вниз. Итак, снизу вверх, как выглядит ситуация? Предположим, что ваш дом в мирное время спокойно потребляет 100 кВт электроэнергии – 100 кВт мощности.

Но, к сожалению, сейчас, когда его включают, он потребляет 300 – 350 кВт. Почему? Потому что все люди, конечно же, после отключения включают все, до чего могут дотянуться. Я могу понять людей, я сам в той же ситуации, когда мне хочется сразу и все.

Однако также я понимаю, что это приведет к простому результату: либо произойдет авария на линии, вполне вероятно, что дом просто отключится из-за того, что у него отгорел кабель, или сработает предохранитель на самой высокой подстанции и отключит дом из-за перегрузки. Когда нас включат следующий раз, гарантировать не может никто. Потому что мы свое "окно электричества" частично пропустили, потому что перегрузили сеть.



Киев без света, январь 2026 года / Getty Images

Теперь давайте обратную логику покажу, что происходит сверху вниз. Итак, представим себе, что была атака, повредили определенную электрическую подстанцию, довольно мощную – 330 кВт, например, туда поехали люди, за сутки или часов 16 – 18 ее восстановили, включили. И тут произошла авария на одной из меньших подстанций в этом районе.

На нее подали напряжение, а она не включилась, потому что была спроектирована работать постоянно, а ее все время включают-выключают – ей уже физически плохо. Она не включилась, нужен ремонт. Приехала бригада, 4 – 5 часов ремонтировала в оптимальном варианте, а может и 8 – 10 часов, включила, и люди тут же включили все, что могли, потому что они достаточно долго были без электричества.

Это естественно, я их понимаю, а трансформатор их не понял. И, соответственно, определенные микрорайоны, которые были строго перегружены, взяли и выключились автоматически через предохранитель. Бригады поехали их переподключать, но это тоже займет время. Та самая большая подстанция, которая в это время была в зоне подачи электроэнергии, по внутреннему графику, из него вышла и там отключили сверху.

Весь этот район снова в зоне отключения, который по определенному внутреннему графику существует в облэнерго. Вот что сейчас происходит. И поэтому фактически невозможно предсказать, каким именно будет график для определенных домов. Потому что раньше дом потреблял 100 кВт, сейчас эту же очередь включают, а она уже берет 350 кВт.

Что же происходит? Или пол очереди не включилось, или включилось и тут же выключилось. И надо их срочно-аварийно переподключать.

Вот такая у нас сейчас ситуация. Как только станет теплее и одновременно или мы сможем подавать больше электричества, потому что чисто физически будет больше доступной мощности, то в такой ситуации будет подаваться больше электроэнергии на эту часть сети и тогда мы перейдем к графикам – когда у нас будет хоть какой-то запас мощности на случай того, что люди начали больше потреблять.

Это все еще не отменит аварийные случаи, из-за перегрузки, но значительно улучшит ситуацию с предсказуемостью, когда работает, когда не работает. Потому что сейчас у нас просто не хватает понимания, данных. Вот мы подали (свет, – 24 Канал) и непонятно, хватит или не хватит, потому что люди включают значительно больше, чем они включали раньше. В этом беда.

И это же мы не застрахованы от того, что в ближайшие дни может повториться какая-то атака и, соответственно, если снова что-то прилетит, то мы не возвращаемся к графикам, а действуем снова аварийно, пока не будем понимать состояние энергосистемы?

Да, абсолютно точно. К сожалению, мы не можем предсказать результаты атак. Я об этом сразу сказал. Надеюсь на наши войска ПВО, которые фантастически работают и показывают фантастические результаты, однако не бывает 100% сбития. Что-то да проходит. К сожалению, это что-то может оказаться именно в той подстанции, которая отвечает за ваш или мой дом, и тогда мы будем сидеть и ждать.

А то, что разделяют дома на несколько фаз или вводов? Это для того, чтобы легче проживать этот период отключений?

Абсолютно точно. Большие дома обычно разделены на несколько вводов, потому что иначе можно перегрузить. Смысл этой идеи в том, чтобы людям больше досталось электроэнергии, хотя, возможно, не одновременно. Я знаю, что происходит в чатах домов, где два парадных на одном вводе, а три на другом.

Люди, используйте это позитивно! Действительно, повод познакомиться с соседями, приглашайте их зарядиться, попить чаю или еще что-то. К сожалению, сейчас такая ситуация. Порой полный дом, если включить, он останется весь без электричества. Поэтому вас включат по очереди.

Защищены ли сейчас украинские энергообъекты?

Есть мнения, что украинская энергосистема фактически разрушена, а после каждого обстрела мы катимся куда-то вниз. Энергосистема действительно не успевает восстанавливаться?

Смотрите, на самом деле ремонты продолжаются постоянно, и идут они очень быстро. Думаю, что нигде в мире так быстро сети не восстанавливают. То же касается и отопления и генерации. В то же время вы видите, какая сейчас интенсивность атак – каждые 7 – 10 дней. А где-то с декабря в Киеве не было ни одного дня без атак. Идут и баллистические ракеты, и дроны, которые сфокусировано выбивают критическую инфраструктуру.

В Киевской области, Одесской области, в Днепре, Кривом Роге очень много различных повреждений. В основном они не являются критическими, но "тысячу порезов" физически сложно восстанавливать. И мы реально начали терять людей – из-за усталости, из-за болезней. Во время работ это тоже случается. Бывает, что люди работают по 2 – 3 смены в сутки, потом 5 – 6 часов сна и снова на работу. Это реально истощает.

Ситуация – сложная, но восстановление идет настолько быстро, насколько это возможно.

На прошлой неделе президент говорил, что все, кто работают в энергетической сфере, должны быть забронированы. Почему к этому не готовились раньше?

Думаю, интенсивность атак по конкретным регионам, к сожалению, застала нас немного врасплох. Спокойное прохождение зимы 2024 – 2025 годов. Далее было спокойное лето. Мы успешно противостояли тогдашним атакам. После этого россияне придумали тактику атак по конкретным регионам. Это краткосрочно принесло нам существенные проблемы, но справимся с этим.

Сейчас значительно улучшилась координация. Бригады перемещаются из региона в регион. В Киевской области работают львовяне, одесситы. Кривой Рог к отопительному сезону готовили люди фактически со всей Украины. У нас хватает людей, если мы будем успевать их оперативно перемещать в регионы, которые под атакой.

Не пропустите Погиб "на поле боя за свет": экс-главе Укрэнерго Брехту просят присвоить звание Героя Украины

Я вижу, что сейчас Минэнерго включилось. Каждый регион нуждается в усилении. Он сам по себе не устоит, если не помогать дополнительными аварийными бригадами. Когда же они приезжают, то ситуация меняется к лучшему.

Или наше энергетическое оборудование сейчас более защищено, чем во время прошлых зим?

Нам надо двигаться дальше. Мы увидели, что защита второго уровня сегодня очень неплохо отрабатывает, но нам надо думать, как защитить большую часть элементов. Нынешняя защита защищает ключевой элемент подстанции – так называемый автотрансформатор. Это огромный, технологический и дорогой объект, но он не единственный.

Вокруг него сделана мощная защитная система. Есть фортификации, которые выдержали по 17 – 20 атак дронов в течение одной волны. Есть фортификации, которые выдержали по несколько ракет. Есть фортификации, которые по 60 – 70 поражений уже выдержали. Но, к сожалению, вокруг этого "сердца" есть много другого оборудования.



Энергетика после атаки / Getty Images

Сама по себе подстанция занимает от 17 до 44 гектаров. Вся эта территория покрыта различным оборудованием: выключатели, реле, соединители и тому подобное. И вот эта часть идет под поражение. Да, это все относительно просто восстанавливается. Это не супертехнологическое оборудование. Но все равно нужно время, чтобы восстановить его. Соответственно, тогда люди без электричества.

Мы сейчас работаем над тем, как переформатировать защиту, чтобы уже была защищена вся территория. Это другие технические решения, на которые точно уйдет время. Здесь не получится, условно, за три месяца все поменять, но мы к тому идем. Шаг за шагом защищаем нашу систему и строим максимально защищенную систему передачи электроэнергии.

Почему тогда в Киеве такая ситуация? Могли ли там лучше подготовиться? Была информация, что некоторые группы в Киеве не были натренированы, как спускать воду из труб.

Если бы они не были натренированными, то мы бы сейчас имели тысячи домов с замерзшими трубами. У нас их десятки, возможно, чуть больше сотни. И это из 12 тысяч домов в Киеве. Из них более 6 тысяч уже сливались, а 4,5 тысячи даже по несколько раз. Поэтому на самом деле людей тренировали, готовили оборудование. Но этот фактор расслабленности после зимы 2024 – 2025 годов дал свой эффект.

Знаю, что профильные люди, которые отвечают за это в Киеве, обращались в горсовет. Просили больше генераторов, больше денег на покупку оборудования. Им разрешили закупки в октябре. Пока длились процедуры закупок, то только сейчас это начинает приезжать. Муниципальные структуры не могут быстро все купить. Деньги в октябре утвердили, в ноябре объявили тендеры и тому подобное.

Департамент, заместитель мэра работали над этим в пределах тех возможностей, которые у них реально были. Я искренне считаю, что эта вертикаль свои обязанности четко понимала и делала, что могла. Киевтеплоэнерго и другие на самом деле много сделали, но недостаточно. Не хватало ни ресурсов, ни определенной политической сфокусированности на всех уровнях. Это касается не только Киева, но и всех. Не говорю уже и о всяких "миндичах", которые тоже свои "взносы" в эту историю сделали.

Я бы сейчас не искал бы виновных. Сейчас стоит интенсивно думать, как подготовиться к июлю-августу. А у нас будут проблемы из-за огромного потребления, если будет жара. Вспомните 2024 год. Ремонтный сезон для Энергоатома никто не отменял, энергоблоки должны уйти в ремонт. После этого будет следующая зима.

По энергетическому календарю мы еще отбиваемся, а параллельно думаем, как проходить следующую зиму. Что успеем сделать до следующей зимы? А что не успеем? Много работы, но она уже началась. Идет работа над тем, что делать дальше.

О бюрократических процедурах, это же касается и международной поддержки? Многие страны пообещали различное оборудование. Оно же будет ехать не один день. Это уже будет на следующий сезон?

Это тоже правда. Все эти анонсы нам в ближайшее время не очень помогут. Надо очень усердно работать с партнерами, чтобы они помогли до следующей зимы. Средний срок оказания помощи – от объявления до получения – составляет более года.

Мы не можем столько ждать. Нужно активно работать, чтобы как можно быстрее получить и использовать оборудование. Это должно быть в фокусе. Я вижу, что это понимают и во многих энергетических компаниях, и в Министерстве энергетики. Нам действительно надо готовиться к следующему сезону. Без ресурсов, которые мы можем получить сейчас только от международных партнеров, мы нормально не подготовимся.

Какая ситуация сейчас в европейской энергетической системе? Могут ли они сказать, что им нужнее это оборудование?

Смотрите, мы будем продолжать импортировать электроэнергию из Европы. Мы быстро свою генерацию не восстановим до нужного уровня. Некоторое время будем импортировать из Европы. У наших соседей генерации достаточно, чтобы с нами делиться. Но так же все эти страны были бы рады, чтобы мы не импортировали, а экспортировали дешевую электроэнергию из Украины к ним.

Поэтому здесь такая история: с одной стороны, запас прочности от Европы есть, но с другой стороны – там будут делать все возможное, чтобы Украина как можно быстрее не импортировала, а экспортировала электричество.

Если будут такие обстрелы энергетических объектов в Европе, то они смогут это пережить так, как Украина? Или там все сложнее?

Недавно был инцидент в Берлине, когда сожгли один кабельный короб. Восстанавливали где-то 10 дней. 50+ тысяч домохозяйств в Берлине сидели без электричества 10 дней.

Когда ситуация со светом станет лучше?

Можем ли мы сделать какой-то прогноз, если суровые морозы снова вернутся, что тогда делать украинцам?

Думаю, если снова будет -15...-20 градусов, то снова возникнет сложная ситуация. Конечно, многое будет зависеть от ПВО. Если предположить, что наша ПВО имеет достаточно средств поражения и у нас не будет такая ситуация, как 9 января, то мое предсказание, что ситуация будет абсолютно под контролем.

К тому времени удастся восстановить отопление в Киеве, когда 1 – 2 ракеты, если и пройдут, то не наделают серьезных проблем, и Киев будет жить по предполагаемому графику. Возможно, будет только 6 часов электричества в сутки. Но как-то уже будем с этим.

Это не продлится долго. Думаю, в начале марта вернется значительно более комфортная ситуация. Она точно будет довольно комфортной в апреле-июне, когда потребление на минимуме. Также у нас будет время экстренными темпами восстанавливать энергосистему и запас прочности.

Некоторые продолжают скупать разное дорогостоящее оборудование, боясь этих длительных отключений. Кому это действительно необходимо, а кому достаточно чего-то базового?

Если быть честным, то комфортную ситуацию в течение 8 – 10 часов в квартире во время отключения может обеспечить как конструкция за 50 – 60 тысяч гривен, так и конструкция за 15 – 20 тысяч долларов.

Ни в коем случае не советую генераторы в квартирах. Есть случаи гибели из-за включенного генератора на балконах. Квартиры – место для батарей. Желательно для безопасных батарейных комплексов. LiFePO4 (самые безопасные батареи, – 24 Канал) – оптимальное решение, что является пожароустойчивым и наиболее стабильным.

Почему в Харькове меньше отключений, чем в Киеве?

Харьков постоянно под обстрелами. Люди пишут в соцсетях, что там нет таких жестких отключений света, как в Киеве, почему так?

Харьков – прифронтовой город, его не отключают. Есть постановление Кабинета министров, согласно которым к Харькову и другим прифронтовым городам не применяют графики отключений по стране. Поэтому в Харькове объективно лучше ситуация. Там есть внутренняя генерация. Слава Богу! Пусть работает дальше!

Также там потребление меньше, чем в Киеве, Одессе, но это уже вторично. Есть административное решение не отключать и обеспечивать Харьков электричеством. И город того заслуживает, ведь постоянно находится под российскими ударами. Да, это дает нам с вами 2 часа лишних отключений в сутки, но они того стоят.