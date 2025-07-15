Почти 900 абонентов без света: последствия стихийного бедствия в Полтавской области

В субботу, 12 июля, в результате стихийного бедствия пострадала гражданская инфраструктура. Без света остались 2 юридических и более 800 бытовых потребителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Полтавской ОВА Владимира Когута.

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Последствия непогоды в Полтавской области

Больше всего разрушений из-за непогоды понесла Кобеляцкая громада – предварительно повреждено около 300 частных домов, из которых 129 – в критическом состоянии. Также пострадали сельскохозяйственные угодья и объекты инфраструктуры. Ряд населенных пунктов остался без электроснабжения.

По словам Владимира Когута, из-за ухудшения погодных условий произошло аварийное отключение электроснабжения в трех населенных пунктах Лохвицкой общины.

Без света остались 2 юридических и 837 бытовых потребителей. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения,

– сказал он.

Энергетики продолжают восстановление электроснабжения. В свою очередь, власть призывает жителей быть осторожными, избегать потенциально опасных участков и следить за официальной информацией.

Напомним, что без света остались тысячи людей в Полтавской области также 11 июля из-за непогоды. Всего без электроэнергии были более 5 тысяч потребителей.