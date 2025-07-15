Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Полтавської ОВА Володимира Когута.

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Наслідки негоди в Полтавській області

Найбільше руйнувань через негоду зазнала Кобеляцька громада – попередньо пошкоджено близько 300 приватних будинків, з яких 129 – у критичному стані. Також постраждали сільськогосподарські угіддя та об’єкти інфраструктури. Низка населених пунктів залишилась без електропостачання.

За словами Володимира Когута, через погіршення погодних умов сталося аварійне відключення електропостачання у трьох населених пунктах Лохвицької громади.

Без світла залишилися 2 юридичних та 837 побутових споживачів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання,

– сказав він.

Енергетики продовжують відновлення електропостачання. Своєю чергою, влада закликає жителів бути обережними, уникати потенційно небезпечних ділянок та слідкувати за офіційною інформацією.

Нагадаємо, що без світла залишилися тисячі людей у Полтавській області також 11 липня через негоду. Загалом без електроенергії були понад 5 тисяч споживачів.