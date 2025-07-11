Без света тысячи людей: на Полтавщине произошло отключение из-за непогоды

В Полтавской области 11 июля жители нескольких общин остались без электроэнергии из-за сильного ветра. В целом света нет у более 5 тысяч потребителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности начальника Полтавской ОВА Владимира Когута.

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Что известно об отключении света на Полтавщине 11 июля?

Чиновник рассказал, что более 5,4 тысячи абонентов в Зеньковской, Кременчугской, Карловской и Диканьской общинах Полтавской области остались без света. Причина обесточивания – сильные порывы ветра.

Около 21:00 11 июля Владимир Когут написал, что аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.

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К слову, накануне, 10 июля, непогода накрыла Львовскую и Тернопольскую области. В результате чего без света остались сотни населенных пунктов.

По состоянию на утро пятницы на Львовщине были полностью обесточены 54 населенных пункта полностью, а еще 159 – частично.