Света может не быть еще дольше: в Укрэнерго заявили о сложной ситуации после ракетной атаки
Источник:Укрэнерго
В Украине 29 января потребление электроэнергии остается на том же уровне, что и накануне. Дефицит в энергосистеме все еще значителен и 29 января свет могут выключать дольше.
В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции, то есть генерирующие мощности, а также высоковольтная сеть. Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети.
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Кроме того, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.
По техническим причинам в ремонт выведен один из блоков тепловых электростанций. Соответственно, как говорится в Укрэнерго, объем производимой электроэнергии в системе снизился.
Поэтому до всех облэнерго доведены несколько уменьшенные лимиты потребления, действующие в течение суток,
– говорится в сообщении.
В Одессе самая сложная ситуация
- В Укрэнерго информируют, что идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января.
- В Одесской области продолжают действовать аварийные отключения. Идет восстановление плановой схемы питания региона.
- Как известно, 26 января российская армия выпустила 55 ракет по Украине. Наши силы ПВО сбили 47 ракет. Также 25 января украинские военные сбили более 20 "Шахидов".
- К сожалению, из-за массированной атаки России погибли по меньшей мере 11 человек.