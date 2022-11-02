Сколько времени понадобилось для восстановления света в Украине: инфографика от энергетиков

На сегодняшний день по всей Украине продолжаются срочные отключения света. Энергетики рассказали, сколько времени понадобилось для возобновления электроснабжения.

Враг целенаправленно наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры, чтобы посеять панику среди украинцев. Энергетики прилагают все усилия, чтобы оперативно преодолеть последствия атак. Впрочем, на это нужно время.

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Сколько времени понадобилось для возобновления электроснабжения

В опубликованной инфографике можно увидеть, что 10 октября для восстановления электроэнергии понадобилось:

Львовская область – 13 часов,

Житомирская область – 3 часа,

Киевская область – 28 часов,

Полтавская область – 23 часа,

Сумская область – 11 часов,

Харьковская область – 24 часа,

Хмельницкая область – 8 часов.

18 октября для возобновления электроснабжения понадобилось:

Киев – 7 часов.

22 октября понадобилось:

Ровненская область – 14 часов,

Волынская область – 23 часа,

Николаевская область – 3 часа,

Хмельницкая область – 23 часа.

31 октября понадобилось:

Запорожская область – 22 часа,

Черкасская область – 25 часов.



Сколько времени понадобилось для возобновления электроснабжения в Украине / Инфографика YASNO

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В компании отметили, что каждый час нес и несет вызовы. Но с поддержкой украинцев и разумным потреблением электроэнергии энергетический фронт все выдержит.

Напомним, что 2 ноября ограничения на свет будут введены в Центральном регионе – Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области. Также света не будет в Северном регионе – Сумская, Харьковская и Полтавская области.

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