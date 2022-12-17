Со следующей недели в Одессе будут действовать новые графики отключений: что изменится
Источник:ДТЭК
Из-за постоянных обстрелов критической инфраструктуры в регионах Украины ввели графики отключения света. Изменения не обошли и Одессу.
Со следующей недели в Одессе начнут действовать новые графики стабилизационных отключений. Энергетики их разработали с учетом сложной ситуации в сложившейся энергосистеме последних террористических обстрелов.
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Какие изменения внесли в графики
Обновленные графики состоят из трех категорий:
- Белый цвет на графике: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано.
- Серый цвет на графике: в это время гарантированно не будет света.
- Светло-серый цвет на графике: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.
Ситуация в энергосистеме до сих пор сложна, поэтому жителей Одессы и области просят соблюдать эти советы при стабилизационных и экстренных отключениях. Энергетики отмечают, что с начала следующей недели оператор системы распределения начнет использовать график в тестовом режиме.
Напомним, что с утра 17 декабря Россия запустила на территорию Одесской области 2 ракеты "Оникс". К счастью, все ракеты были уничтожены силами ПВО – ОК "Юг".
Украина получила ракетный удар 16 декабря: основное
- В пятницу, 16 декабря, враг в очередной раз нанес массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты выпустили 76 ракет, но ПВО сбила 60. К сожалению, были попадания, поэтому по всей стране ввели экстренные отключения света.
- Однако, несмотря на мощный обстрел, украинская энергосистема остается целостной и контролируемой.
- Дефицит электроэнергии в нашей энергосистеме составляет 50%. Это прогнозируемый результат.
- Критические объекты, отвечающие за водоснабжение и теплоснабжение, будут работать в большинстве регионов. Однако в некоторых регионах, в частности в Харьковской, Полтавской и части Киева, могут быть проблемы.
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