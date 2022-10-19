Оккупанты повредили почти 40% электростанций: украинцев предупредили об отключении света

19 и 20 октября в Украине возможны веерные отключения электричества. Это произойдет для того, чтобы упростить процесс восстановления разрушенной инфраструктуры.

Об этом сообщил советник министра энергетики Украины Александр Харченко в эфире национального телемарафона. Таким образом, украинцы должны предварительно подготовиться к этому – зарядить свои телефоны и повербанки.

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Украинцев предупредили об отключении света

Мы с коллегами пытались днем посчитать, что повреждено, и, к сожалению, по новым данным, около 40% общей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей действительно серьезно повреждены,

– отметил Харченко.

По его словам, сейчас идет работа по восстановлению и ремонту, но "чудеса возможны до некоторой степени". Поэтому следует ожидать, что сегодня – завтра (19 и 20 октября – 24 канал) будут не только аварийные, но и плановые отключения, чтобы не перегружать сеть.

Зеленский не исключает выведения из строя энергосистемы Украины

Президент Владимир Зеленский провел стратегическое совещание по безопасности на объектах энергообеспечения. На ней обсудили необходимые шаги по ликвидации последствий, если россияне выведут энергосистему Украины из строя.

"Работаем над созданием мобильных пунктов питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел. Готовимся к разным сценариям возможных последствий. Украина защитит себя. Что бы ни планировал и делал враг", – заявил Зеленский.

Что делать при отключении света

Напомним, эксперт по энергетике Андрей Закревский говорит, что в случае длительного отключения света следует прислушиваться к военной администрации и при необходимости эвакуироваться.

Если в доме отопление связано с электроэнергией, то нужно запастись аккумуляторами, которые хотя бы на час в день могли включать котел и прогревать квартиру.

Что касается приготовления пищи, то если у вас частный дом и у вас печка, на ней без проблем можно приготовить что-то. Если ее нет, то можно купить баллон с газом и подсоединить к газовой плите.

Надо уже сейчас подумать, какую комнату нужно утеплить. Эксперт советует прежде всего санузел и кухню.

Думать о переезде из дома, если 3-4 дня нет электроэнергии.

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