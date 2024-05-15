Сейчас в энергосистеме Украины есть только фиксированное количество электроэнергии, которую можно использовать. Об этом в эфире телемарафона заявил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко, информирует 24 Канал.

Смотрите также Где действуют аварийные отключения: какая ситуация с электроэнергией 15 мая

Почему украинцам выключали свет

Коваленко сообщил, что в Украине ограничения по поставкам электроэнергии уже действуют неделю, впрочем, их применяли к промышленным объектам.

Вечером 14 мая произошел рост дефицита из-за похолодания, поэтому аварийные отключения применялись и для населения. Ночью их отменили, впрочем, на утро 15 мая их снова вернули и около 9:20 снова отменили.

Ограничения аварийные для населения отменены, но для промышленности они остаются на весь день. Конечно, если ситуация будет меняться, то эти аварийные отключения могут снова вернуться,

– отметил гендиректор.

Чего стоит ожидать украинцам

Коваленко отмечает, что в результате российских обстрелов Украина потеряла достаточно много генерации, в частности, говорится и об импорте, который можно привлекать.

По его словам, сейчас есть фиксированная величина электроэнергии, которую можно использовать. Коваленко объяснил, что когда растет потребление – возникает дефицит, который приводит к ограничениям для населения. Сейчас украинцев ожидают "две истории впереди".

Первая – это летний пик, когда растет температура за окном, появятся жара, все включают кондиционеры и тогда потребление растет. И конечно отопительный сезон, когда потребление электроэнергии максимальное,

– рассказал Коваленко.

Он добавляет, что для начала стоит готовиться к "летнему пику". Впрочем, он считает, что в этот период не будет значительных ограничений, ведь сейчас день длится долго и на улице будет тепло.

"В первую очередь надо готовиться уже сейчас к зиме, когда отсутствие электроснабжения на некоторый период может наделать беды с наличием тепла в домах", – резюмировал гендиректор YASNO.

Отключение света в Украине: последние новости