Что будет с энергосистемой зимой: прогноз специалиста центра Разумкова

В течение следующих трех месяцев прогнозируют минимальные отключения света. Поскольку блоки будут выходить из ремонта, а погода будет способствовать уменьшению потребления электрической энергии.

А в осенний и зимний период прогнозируется дефицит электроэнергии. Это 24 Каналу заявил директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.

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"В осенний, зимний период я прогнозирую, что будет дефицит электрической энергии. Но есть все шансы говорить о том, что мы сможем сохранить целостность энергетической системы. Какого-то системного блэкаута не произойдет. Однако еще очень много нужно работать", – подчеркнул он.

Директор энергетических программ центра Разумкова отметил, что это если выносить за скобки вопрос системных и мощных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины, которые были с марта по июнь.

Отключение света в Украине: последнее

Советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко отметил, что следующие несколько месяцев в Украине могут быть минимальные отключения света. После уменьшения жары и до наступления холодов энергосистема Украины будет находиться в относительном балансе.

Председатель Укрэнерго Владимир Кудрицкий призвал украинцев экономно потреблять электроэнергию. В частности, он попросил переносить энергопотребление сейчас на дневные часы, с 11 до 15 часов.

Заметим, что в среду, 31 июля, отключения света по Украине не прогнозируются.