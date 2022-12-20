Значительный дефицит мощности: в Укрэнерго объяснили ситуацию в энергосистеме Украины

По состоянию на 20 декабря сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме Украины. Последние обстрелы привели к ухудшению ситуации со светом.

В Киеве обеспечивается менее половины потребности потребления. Об этом заявили в Укрэнерго.

Обратите внимание Укрэнерго получило оборудование на 100 тысяч долларов

Какая сейчас ситуация со светом в Украине

Обстрелы БПЛА объектов магистральных сетей в центральном регионе, которые произошли ночью 19 декабря, а также артобстрелы на Востоке Украины привели к очередным повреждениям энергетической инфраструктуры и ухудшению ситуации с энергоснабжением, в частности, в центральном регионе и Киеве.

В столице обеспечивается менее половины потребности потребления, в приоритете – питание критической инфраструктуры,

– заявили в Укрэнерго.

Ожидается, что сегодня, 20 декабря, удастся включить определенное оборудование, которое позволит несколько повысить уровень надежности питания, уменьшить дефицит мощности в столичном энергоузле и заживить больше потребителей.

Ремонтные бригады Укрэнерго, генерации и операторы систем распределения прилагают все усилия для того, чтобы улучшить энергоснабжение.

Какая сейчас ситуация в Киеве

Генерация электроэнергии ограничена, поэтому столица, как и все остальные регионы страны, получает лимитированный объем электроснабжения. Свет для потребителей до сих пор подается в режиме аварийных отключений.

Водоснабжение работает в штатном режиме. Что касается тепла в домах киевлян: котельные, обслуживающие примерно 5% потребителей столицы, из-за энергетических проблем вынуждены отключаться и включаться поочередно.