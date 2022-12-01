Отключение электроэнергии во Львове: какая ситуация со светом 1 декабря

1 декабря во Львове и области отключат электроэнергию. Так, в регионе до сих пор продолжаются аварийные отключения.

Пока графики отключений света на Львовщине не действуют. Об этом сообщили во Львовоблэнерго.

Важно Отключение света в Украине 1 декабря: какие графики будут действовать в областях

Какая ситуация со светом во Львовской области

На Львовщине – аварийные отключения, охватывающие большинство потребителей. Графики не действуют,

– заявили в компании.

Сейчас в Украине не удалось стабилизировать ситуацию с дефицитом мощности, поэтому на Львовщине продолжаются аварийные отключения в соответствии с объемами, определенными распоряжениями Укрэнерго.

Графики отключений, обнародованные ранее, не действуют. В то же время под аварийные отключения попадают большинство потребителей Львовщины, кроме объектов критической инфраструктуры.

В связи с тяжелой ситуацией в энергосистеме из перечня критической инфраструктуры уже изъяты ряд объектов – такие как поликлиники, котельные, станции связи, правоохранительные органы и так далее.

Ориентировочно разовое отсутствие электроэнергии будет составлять 8 часов, далее в течение 4 часов свет будет. После этого снова ожидается отключение на 8 часов.

В то время, когда электроэнергия подается, просят использовать ее только для самых необходимых нужд – зарядка телефонов, павербанков и так далее. Не включайте в себя мощные приборы, без которых можно обойтись – духовки, бойлеры, посудомоечные машины и другие.

Может ли Украина остаться без света более чем на неделю

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук ранее рассказал 24 каналу, что при отсутствии материалов в дальнейшем будет усложняться процесс ремонта, поэтому следующий блэкаут, если он будет, может длиться долгий период – 7 – 14 дней. По его словам, все зависит от разрушений и повреждений.

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