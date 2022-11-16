Украинцев не сломать: в Киеве и Львове восстановили свет

На утро 16 ноября в Киеве и Львове уже восстановили электроснабжение. Это произошло благодаря слаженной работе энергетиков.

Также во Львове возобновили подачу воды и отопления. Детальнее об этом – расскажет 24 канал.

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В Киеве снова есть свет

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что благодаря слаженной работе энергетиков, работников всех коммунальных служб города Киева на данном этапе питания объектов критической инфраструктуры – восстановлен.

Водо- и теплоснабжение работает в штатном режиме.

Во Львове возобновили электроснабжение

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что возобновлено электроснабжение по почти всему городу.

Есть единичные сообщения о тех домах, где еще нет электричества. Работаем над этим. Также возобновили подачу воды и отопления. Вода горячая и холодная,

– отметил мэр.

Кроме того, на маршруты выехало 57 трамваев и 59 троллейбусов. Еще дополнительно выпущено 15 автобусов, чтобы обеспечить нормальную работу общественного транспорта. 30% светофоров в городе уже работает.

Во Львове полностью удалось возобновить водоснабжение

Также 16 ноября после массированной ракетной атаки россиян во Львове возобновили водоснабжение. Львовводоканал работает на дизельных электрогенераторах, возможны перебои, поэтому горожан просят сделать запасы воды.

В то же время, львовян просят с пониманием отнестись к возможному временному ухудшению качества воды – окраске воды окисью железа (ржавчиной), смываемой с внутренних стенок трубопроводов.

Кроме того, горожан просят сделать запас воды, ведь ситуация в системе электроснабжения очень сложная и нужно быть готовыми ко всем возможным ситуациям.

Заметим, что в результате российской атаки 15 ноября поражены высоковольтные подстанции и ТЭЦ. В центральном и восточном регионах пришлось применить график аварийных отключений. В Киеве – специальные графики экстренных отключений.

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